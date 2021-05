„Milli Vanilli“-Sänger John Davis an den Folgen von Corona gestorben

WVH nutzt den Lockdown für neue Musik. Seine Singles „Don't Back Down“ und „Think It Over“ weisen den Weg zu „Mammoth WVH“.

Eddie Van Halens Sohn tritt immer weiter in die Fußstapfen seines Vaters, könnte man meinen. Kürzlich veröffentlichte Wolfgang Van Halen, kurz WVH, zwei Singles als Vorgeschmack auf sein neues Album, das am 11. Juni erscheinen soll. „Jeder sitzt zuhause fest, warum also nicht mehr Musik?“, sagte er über die Singles „Don't Back Down“ und „Think It Over“, die er am gleichen Tag veröffentlichte. Neues musikalisches Spektrum Er möchte außerdem neue Seiten seines Sounds zeigen: „Das haben wir schon mit 'Distance' und 'You're to Blame' gemacht. Und jetzt kann man das mit 'Don't Back Down' und 'Think It Over' hören, sozusagen…