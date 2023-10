Milli Vanillis Ende wurde bei „Wetten, dass ..?“ besiegelt – auch Gottschalk und Morvan äußern sich

Ingrid „Milli“ Segieth, eine Vertraute des Musikmanagers Frank Farian und Namensgeberin des Duos Milli Vanilli, hat den Grund für das abrupte Ende der Gruppe aufgedeckt: Sie behauptet, Rob Pilatus und Fab Morvan hätten Farian vor einer „Wetten, dass ..?“-Sendung im Jahr 1990 erpresst.

„Rob, der immer das Sprachrohr der beiden war, stellte am Vorabend ihres Auftritts bei ‚Wetten, dass ..?‘ am 3. November 1990 in Linz die Forderung einer sofortigen Zahlung von 500.000 Mark – sonst würden sie nicht auftreten“, sagt sie in einem aktuellen Interview.

Hier der „Wetten, dass ..?“-Auftritt von Milli Vanilli (1990):

Milli Vanillis Erpressung: Frank Farian in der Bredouille

Segieth erklärt im weiteren Verlauf des Gesprächs mit der Zeitung, dass anschließend ein Scheck über 450.000 Mark nach Linz geschickt worden sei. Die Anwälte von Milli Vanilli hätten diesen Betrag jedoch als unzureichend abgelehnt und den Fahrer ohne Bezahlung zurückgeschickt. Zusätzlich sollen sie versprochen haben, am Montag darauf Verhandlungen mit Frank Farian aufzunehmen, um eine Forderung von einer Million Mark für ihr geplantes nächstes Album zu stellen.

Diese Erpressung habe bei Frank Farian schließlich derartige Wut ausgelöst, dass er jegliche Zusammenarbeit mit Milli Vanilli beendete. Wie Ingrid Segieth erklärt: „Es waren nicht die ersten horrenden Forderungen, die Rob und Fab an ihn gestellt hatten, denen er sich oft des lieben Friedens Willen gebeugt hatte.“

Ein jähes Ende

Knapp zehn Tage nach ihrer Darbietung bei „Wetten, dass ..?“, organisierte Farian schließlich eine Pressekonferenz. Auf dieser gab der Manager bekannt, dass weder Rob Pilatus noch Fab Morvan in der Lage waren zu singen. Das bedeutete das Ende für die beiden Tänzer. Die Pressekonferenz nach dem Ende lässt sich auf Youtube ansehen.

So klingt Fab Morvan wirklich:

Rob Pilatus ist verstorben, aber Fab Morvan bestätigte gegenüber „Bild“ den Vorfall: „Wir wollten uns damals von den Marionetten-Fäden befreien, waren aufmüpfig. Wir wollten Frank Farian da erwischen, wo es ihn am meisten nervt: beim Geld! Wir wollten, dass er uns aus unseren Verträgen entlässt.“

Auch Thomas Gottschalk äußerte sich: „Davon habe ich nix mitbekommen. Kann mich auch an den Auftritt von den beiden in Linz nicht erinnern. ,Wetten, dass..?‘ in Linz bedeutet für mich Heinz Rühmann und ein Versace-Frack.“

