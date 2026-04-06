Amerikanische Größe, amerikanische Barbarei

Als die Mondmission Artemis II am Mittwochabend um 18:35 Uhr Ostküstenzeit startete, war es der erste Vorstoß der Menschheit zum Mond seit über 50 Jahren. „Wir fliegen für unsere Familien“, sagte Victor Glover, der Pilot des Raumschiffs, ein gebürtiger Kalifornier. „Wir fliegen für unsere Teamkollegen“, sagte Christina Koch, eine Missionsspezialistin aus Michigan.

Aufbruch für die Menschheit

„Wir fliegen für die gesamte Menschheit“, sagte Jeremy Hansen, der erste kanadische Astronaut an Bord einer Mondmission. „Alright Charlie, Ihre Artemis-II-Crew ist startbereit. Full send“, sagte Missionskommandant Reid Wiseman, ursprünglich aus Baltimore.

Zwei Minuten später beobachtete die NASA-Bodenkontrolle, wie sich die beiden Feststoffraketen-Booster der Mission trennten. Sechs Minuten danach beendete die Raketenstufe ihren Brennvorgang und löste sich ebenfalls ab. Alle Phasen der Raumfahrt sind gefährlich; doch dieser erste Schritt – Artemis II auf Fluchtgeschwindigkeiten von bis zu 40.000 Stundenkilometern zu beschleunigen – ist besonders kritisch.

Technik aus dem Zweiten Weltkrieg

Um ein Raumschiff in den Orbit zu bringen, braucht man eine mehrstufige Rakete – in diesem Fall das Schwerstlastträgersystem SLS. Es befindet sich seit 2011 in der Entwicklung, baut aber natürlich auf Raketentriebwerks- und Leittechnologie auf, die bis in die Anfänge des Weltraumzeitalters zurückreicht. Das amerikanische Raumfahrtprogramm hat seine Wurzeln in den deutschen V-2-Raketen, mit denen London im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde. Seitdem sind Raketen- und Lenkwaffentechnologie des zivilen NASA-Raumfahrtprogramms untrennbar mit ihren militärischen Anwendungen verwoben.

Um 21 Uhr absolvierte Artemis II eine weitere entscheidende Phase auf dem Weg zum Mond: den Apogäumsbrenner, bei dem das Fahrzeug auf den höchsten Punkt seiner Erdumlaufbahn angehoben wird, um sich aus der Schwerkraft der Erde zu lösen und seinen mehrtägigen Flug zum Mond zu beginnen.

Trump und der Steinzeit-Satz

Etwa zur gleichen Zeit – im Weißen Haus, hier unten auf unserer wirren und blutigen Erde – begann der Präsident der Vereinigten Staaten über den Krieg zu sprechen, den er gegen den Iran vom Zaun gebrochen hatte. „In den nächsten zwei bis drei Wochen werden wir sie zurück in die Steinzeit bomben, wo sie hingehören“, sagte Präsident Donald Trump.

Nur wenige Wochen bevor Artemis dem Sternenhimmel entgegenstieg, hätte ein anderes Team von Spezialisten einen ähnlichen Raketenstart überwacht. Es waren Matrosen auf einem Schiff, das irgendwo in der Nähe des Iran durch die See pflügte – höchstwahrscheinlich an Bord eines der mehr als ein Dutzend Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse der US Navy, die in der Region stationiert sind.

Tomahawks auf dem Weg

Dieses Schiff war mit Tomahawk-Marschflugkörpern bestückt. Wie bei der SLS-Startsequenz, die die Artemis-II-Mission einleitete, beginnt auch der Erstflug der Tomahawks mit Feststoffraketen-Boostern, die das Gerät in die Höhe tragen. In etwa 450 Metern Höhe trennt sich der Tomahawk von seinem Booster, der ins Meer fällt – und damit endet jede Ähnlichkeit mit der zivilen Raumfahrt.

Wie ein Marschflugkörper tötet

Tragflächen klappen aus, ein Lufteinlass öffnet sich und leitet Sauerstoff in ein F107-Turbofantriebwerk, das anspringt und Schub erzeugt. Die Rakete taucht erdwärts ab, sinkt auf etwa 150 Meter, um Radar zu umgehen, bevor sie ihren Flug zu einem Wegpunkt antritt, der den eigentlichen Beginn ihrer Reise markiert. Sobald sie diesen Punkt erreicht, folgt die Rakete einem programmierten Kurs und kreuzt mit bis zu 920 Stundenkilometern – ähnlich wie ein ziviles Passagierflugzeug – auf ein vorher festgelegtes Ziel zu.

Dieses Ziel wird nicht von den Matrosen ausgewählt, die den Abschuss ausführen, sondern von Analyseteams weit entfernt in einem Combined Air Operations Center, kurz CAOC, dessen Personal eifrig Angriffslisten zusammenstellt – also entscheidet, was in die Luft gesprengt wird. Die Angriffslisten werden an eine Cruise Missile Support Activity weitergeleitet, die daraus verschlüsselte Datenpakete namens Target Data Packages erstellt. Manche davon werden einem Schiff vor dem Auslaufen übergeben, andere per Satellit übermittelt, wenn das Schiff bereits unterwegs ist.

Wenn die Entscheidung für einen Angriff fällt, erhält das Schiff einen Befehl namens Indigo Message. Dieser teilt der Besatzung mit, welches Target Data Package in welche Rakete geladen werden soll und wo sich das Schiff innerhalb eines bestimmten Zeitfensters befinden muss, um mit dem Abfeuern zu beginnen.

Der erste Kriegstag

Am 28. Februar, dem ersten Kriegstag, empfing irgendein amerikanisches Schiff seine Indigo Message, lud das bezeichnete Target Data Package in seinen Computer und schickte Tomahawks auf eine Militäranlage in einer Stadt namens Minab im südlichen Iran. Die Anlage war ein weitläufiger Gebäudekomplex, der von der Marine der Islamischen Revolutionsgarden genutzt wurde – dem maritimen Arm jener Paramilitärs, deren wichtigste Aufgabe es ist, das Überleben des iranischen Regimes zu sichern.

Doch nicht alle Gebäude wurden vom Militär genutzt.

Schulkinder unter den Trümmern

Ein Gebäude war früher Teil des IRGCN-Komplexes gewesen. Es war aber schon vor bis zu zehn Jahren in eine Schule umgewandelt und irgendwann separat ummauert worden. Der genaue Ablauf der Ereignisse ist unklar. Eine formelle Untersuchung läuft noch. Augenzeugenberichten zufolge wurde die Schule mindestens einmal, möglicherweise zweimal getroffen, ebenso weitere Gebäude des Komplexes.

Die Angriffe töteten mehr als 170 Menschen – die Mehrheit von ihnen Schulmädchen.

Videobeweise und Verantwortung

Videobeweise zeigen, dass es sich bei mindestens einem der Einschläge in dem Gebiet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen Tomahawk handelte. Dabei handelt es sich um eine Waffe, die in diesem Konflikt ausschließlich von den Vereinigten Staaten eingesetzt wird.

Das CAOC, das die Zielliste für den ersten Kriegstag im Iran zusammengestellt hatte, war höchstwahrscheinlich jenes auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Udeid in Katar. Es hätte Bild- und Geheimdienstmaterial von zahlreichen Behörden verwendet. Möglicherweise war ein Teil davon veraltet.

Inzwischen ist das Personal des CAOC auf Al Udeid wahrscheinlich verstreut worden, da der Stützpunkt von iranischen Langstrecken-Angriffsdrohnen und ballistischen Raketen angegriffen wurde.

Raketen aus Nazi-Erbe

Das Regime der Islamischen Republik begann im Iranisch-Irakischen Krieg 1984 mit dem Bau von Raketen wie jenen, die es nun gegen seine Nachbarn am Golf und gegen Israel abfeuert. Das Programm für ballistische Raketen basiert auf nachgebauten Scud-B-Raketen, die Libyen geliefert hatte. Die Scud-Reihe wurde von der Sowjetunion entwickelt und gebaut und basierte, wie Amerikas frühe ballistische Raketen, in weiten Teilen auf der deutschen V-2.

Die im Krieg entwickelten Todestechnologien verschwinden nie. Sie verbreiten sich von einem Konflikt zum nächsten, werden immer weiter verfeinert und verbessert – und immer effizienter im Töten.

Amerika tötet wie kein anderes Land. Es investiert Jahr für Jahr Milliarden und Abermilliarden, um sicherzustellen, dass keine Nation auf der Erde besser darin ist, Sprengstoff in ferne Länder zu tragen und mit Feuer und Stahl Tod und Zerstörung zu säen.

Größe durch Vernichtung?

„Make America Great Again“, heißt es. Diese Regierung will nächstes Jahr 1,5 Billionen Dollar für das Militär ausgeben. Noch nie in der Geschichte wird Amerika so großartig darin gewesen sein, Verwüstung zu säen.

Als der Mensch am 20. Juli 1969 mit Apollo 11 erstmals den Mond betrat, war der Vietnamkrieg auf seinem Höhepunkt. Mehr als 549.000 amerikanische Soldaten kämpften am Boden in dem, was Washington bereits als Desaster erkannt hatte. Rund 33.000 Amerikaner und ihre südvietnamesischen Verbündeten sollten in jenem Jahr im Kampf sterben – trotz Präsident Richard Nixons Wahl und seinem Versprechen, Friedensgespräche mit Nordvietnam aufzunehmen und „Frieden mit Ehre“ zu erreichen.

Vietnam und der Mondflug

Der Rückzugsprozess und die „Vietnamisierung“ (als ob Vietnamesen aus dem Norden und dem Süden nicht längst zu Tausenden kämpften und starben!) hatte begonnen. Was es wirklich bedeutete: Amerika sah keinen Weg zum Sieg und zog sich zurück. Es würde Jahre dauern.

Das Apollo-Programm, das Neil Armstrong und weitere Astronauten auf den Mond gebracht hatte, endete, bevor Amerikas offizielle Beteiligung in Vietnam am 29. März 1973 zu Ende war.

Mehr als ein halbes Jahrhundert später hat die NASA den Reichtum, das Wissen und die Unterstützung von 61 Nationen zusammengeführt, um Menschen erneut zum Mond zu schicken. Beim Anblick der Artemis-II-Mission, die ihren Weg vorwärts nimmt, drängt sich unweigerlich der Gedanke an die Schizophrenie auf, die unsere amerikanische Psyche prägt.

Schizophrenie einer Nation

Dasselbe Land, das Pioniere hervorbringt, die „einen großen Sprung für die Menschheit“ vollziehen, bringt auch Anführer hervor, die ihre Mitmenschen „zurück in die Steinzeit“ bomben wollen.

Für Männer wie diese Anführer sind die Iraner unter den Bomben keine Menschen. Sie sind nur Ziele. Das Amerika, das sie verkörpern, ist klein. Es ist gemein und hässlich. Ein Land der Ignoranz und Fremdenfeindlichkeit, von Menschen, die in Kleinlichkeit und Korruption versinken. Gleichgültig gegenüber der Gewalt, die sie säen, und abgestumpft gegenüber der Armut und dem Leid um sie herum. Es ist ein Land, das von Hybris und Hass verzehrt wird.

Krieg mag manchmal eine Notwendigkeit sein. Die kleinen Männer, die uns jetzt anführen, haben dem amerikanischen Volk oder seinen Verbündeten nie genug vertraut – und sich gewiss nie genug um unschuldige iranische Leben gesorgt –, um den Fall zu machen, dass dieser Krieg notwendig ist.

Derselbe Ursprung, andere Ziele

Es ist derselbe Ausgangspunkt. Dieselbe Forschung, Technologie und dasselbe Investment. Ein Ausgangspunkt, der uns zum Mond führt oder zu toten Schulkindern, die durch unsere Hand getötet wurden. Die letzte Entscheidung über Krieg oder Frieden mögen unsere Anführer treffen. Doch letztlich liegt die Verantwortung bei uns. Es ist unsere Vision der Zukunft, die definieren wird, was Amerika als Land ausmacht.

Das Missionspatch von Apollo 11 trug keine amerikanische Flagge. Es zeigte einen Adler mit einem Olivenzweig. Amerika kann großartig sein; wir haben seine Größe erlebt. Am Mittwoch kam diese Größe am reinsten zum Ausdruck – nicht durch den amerikanischen Präsidenten, sondern durch einen kanadischen Astronauten: „Für die gesamte Menschheit.“