Banned in the USA: Die 20 wildesten zensierten Albumcover

Puritaner gehörten zu den ersten europäischen Siedlern in Nordamerika. Und trotz der sexuellen Revolution und einem halben Jahrhundert Rock ’n‘ Roll hat die USA immer noch eine starke Tradition der moralischen Verurteilungen.

Viele Musiker haben versucht, mit ihren Albumcovern die Grenzen der Gesellschaft zu erweitern. Nur um festzustellen, dass die Gesellschaft manchmal zurückschlägt. Hier sind 20 der bemerkenswertesten zensierten Albumcover. Die Gründe für ihre Zensur reichen von Überempfindlichkeit gegenüber Toiletten über Nacktheit bis hin zu allgemeiner Skurrilität.

The Mamas and the Papas, „If You Can Believe Your Eyes and Ears” (1966)

Das Originalcover des Debütalbums von The Mamas and the Papas. Alle vier Bandmitglieder drängen sich in einer Badewanne (wobei Michelle Phillips sich über die anderen drei streckt). Da das Foto jedoch in einem echten Badezimmer aufgenommen wurde, war auch eine Toilette zu sehen. Was tabu war. Die Toilette wurde zunächst mit einem Textfeld verdeckt. Und später vollständig herausgeschnitten.

The Beatles, „Yesterday and Today” (1966)

Die Zeiten haben sich geändert. Dieses Bild der Beatles in weißen Kitteln, posierend mit Fleischstücken und geköpften Babypuppen, wirkt heute wie die mildeste Form der Provokation. Die Fab Four protestierten vielleicht gegen den Vietnamkrieg, beschwerten sich vielleicht darüber, dass ihre amerikanische Plattenfirma ihre Alben für den US-Markt umgestaltete und neu verpackte. Oder gaben sich vielleicht ihrem schwarzen Humor hin. In den USA war die Gegenreaktion auf das Cover jedoch so heftig, dass Capitol 750.000 Exemplare zurückrufen und das Bild durch ein harmloses Foto der Band um einen Reisekoffer herum ersetzen musste.

Rolling Stones, „Beggars Banquet“ (1968)

Toiletten waren 1968 noch tabu. So sehr, dass die Plattenfirma der Stones das Coverfoto einer mit Graffiti übersäten Badezimmerwand (in einem Porsche-Autohaus in Los Angeles) ablehnte. Und es schließlich durch ein schlichtes weißes Cover mit kursivem schwarzem Aufdruck im Stil einer formellen Einladung ersetzte. Das Album erschien daraufhin mit monatelanger Verspätung. Und das Originalcover tauchte erst in den Achtzigerjahren auf.

Blind Faith, „Blind Faith” (1969)

Die Supergroup um Eric Clapton und Steve Winwood hatte noch keinen Namen, als sie das Cover für ihr Album sahen, das der Fotograf Bob Seidemann „Blind Faith” nannte. Ein 11-jähriges Mädchen mit nacktem Oberkörper, deren Unschuld im Kontrast zu dem technischen Spielzeug in ihren Händen steht. Das Model Mariora Goschen sagt, man habe ihr für das Posieren für das Cover ein Pferd versprochen. Sie habe sich schließlich mit 40 Pfund Sterling zufrieden gegeben. In den Vereinigten Staaten löste das Bild einer Oben-ohne-Teenagerin Empörung aus (wenn auch nicht so viel wie heute wahrscheinlich), sodass die Plattenfirma auch eine Version mit einem Bild der Band anbot.

Alice Cooper, „Love It to Death” (1971)

Alice Cooper (die Band und der Sänger) schafften den Durchbruch mit ihrem dritten Album, auf dem „I’m Eighteen” zu finden war. Allerdings gerieten sie wegen einer kindischen Aktion auf dem Albumfoto in die Kritik. Cooper hatte sich seinen Umhang um den Körper gewickelt und streckte den rechten Daumen heraus, sodass es für den flüchtigen Betrachter so aussah, als würde sein Penis heraushängen. Wegen dieses Vorfalls wurde sein gesamter rechter Arm wegretuschiert.

David Bowie, „Diamond Dogs“ (1974)

Auf dem Cover sah Bowie einfach nur gruselig aus. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Hälfte eines Gatefold-Bildes des belgischen Malers Guy Peellaert handelte. Und auf der Rückseite war zu sehen, dass Bowie den Körper eines Hundes hatte. Komplett mit einem markanten Penis. Das Hinterteil wurde schnell entfernt. Ind mit etwas Airbrush wurde Bowies Hundeschritt glatt und blank gemacht.

Lynyrd Skynyrd, „Street Survivors” (1977)

Das fünfte Studioalbum von Lynyrd Skynyrd wurde am 17. Oktober 1977 veröffentlicht. Drei Tage später stürzte das Flugzeug der Band in Mississippi ab, wobei drei Mitglieder, darunter Bandleader Ronnie Van Zant, ums Leben kamen. Dadurch wirkte das Coverfoto, auf dem die Band vor einem Hintergrund aus Flammen stand, äußerst geschmacklos. Die Band änderte den Titel „Street Survivors” (der an sich schon problematisch war) nicht. Ersetzte jedoch das Foto der Band durch ein anderes mit einem schlichten schwarzen Hintergrund.

Funkadelic, „The Electric Spanking of War Babies” (1981)

Warner Bros. wollte dieses Album von Funkadelic nicht als Doppelalbum veröffentlichen. Also kürzte George Clinton es auf eine einzige CD. Außerdem lehnten sie das Cover von Pedro Bell ab, das eine nackte Frau in einem phallischen Raumschiff zeigte. Bell verdeckte das meiste davon mit einem großen grünen Spritzer und der Botschaft „OH LOOK! Das Cover, das „SIE“ nicht zu drucken wagten!“

Spinal Tap, „Smell the Glove“ (1982)

Fiktiv, aber klassisch. Im Film „This Is Spinal Tap“ wird das Albumcover einer der lautesten Bands Englands von der Plattenfirma abgelehnt. Und durch ein schlichtes schwarzes Cover ersetzt. Die ursprüngliche Idee? „Eine eingeölte, nackte Frau auf allen vieren. Mit einem Hundehalsband um den Hals, einer Leine und einem Männerarm, der bis hierher ausgestreckt ist, die Leine festhält. Und ihr einen schwarzen Handschuh ins Gesicht drückt, damit sie daran schnüffelt.”

Roger Waters, „The Pros and Cons of Hitch Hiking” (1984)

Old-School-Zensur für das erste Soloalbum des ehemaligen Pink-Floyd-Mitglieds. Wenn die Leute sich an dem Anblick einer nackten Blondine, die nur rote Schuhe und einen roten Rucksack trägt und per Anhalter fährt, stören, dann klebt man ihr eben einen schwarzen Balken über den Hintern.

Guns N’ Roses, „Appetite for Destruction” (1987)

Der Titel des Albums stammt von dem Gemälde von Robert Williams, das ursprünglich als Cover diente. Ein robotischer Vergewaltiger, der von einem viel größeren Roboter-Raubtier zur Rechenschaft gezogen wird. Nach Beschwerden ersetzte die Band das Bild durch eine Darstellung ihrer fünf Mitglieder als Totenköpfe. Die Kontroverse hätte noch schlimmer ausfallen können. Axl Rose wollte ursprünglich ein Foto der Explosion der Raumfähre Challenger als Cover verwenden.

Poison, „Open Up and Say…Ahh!” (1988)

Das ursprüngliche Cover des zweiten Albums von Poison zeigte eine rot-häutige Dämonin mit großem Haar und einer noch größeren Zunge. Es war eher seltsam als sexuell oder satanisch. Aber unter Druck änderte die Band das Cover und verdeckte den größten Teil des Bildes, sodass man nicht viel mehr als die Augen sehen konnte.

Jane’s Addiction, „Ritual de lo Habitual” (1990)

Das ikonische Cover von „Ritual” ist eine Fotografie eines Dioramas, das von Leadsänger Perry Farrell angefertigt wurde. Und ihn in der Dreiecksbeziehung zeigt, von der er in „Three Days” singt. Die Nacktheit, sowohl männlich als auch weiblich, stieß jedoch einige Händler vor den Kopf, sodass die Band zusätzlich ein schlichtes weißes Cover mit dem Text des First Amendment bereitstellte.

Tad, „8-Way Santa” (1991)

Das erstaunliche Cover für „8-Way Santa” war Fundstückkunst. Ein Foto aus einem Secondhand-Laden, das ein strahlendes Paar zeigt, bei dem ein behaarter, shirtloser Typ eine Brust seiner Partnerin betastet. Leider fand das Paar die unbefugte Verwendung ihres Bildes auf dem Album nicht lustig. Einer von ihnen war wiedergeborener Christ geworden. Sie klagten. Und Sub Pop ersetzte das Cover durch ein banales Bild der Band vor Kühen.

Nirvana, „In Utero“ (1993)

Der Song „Rape Me“ war Walmart und K-Mart zu provokativ, sodass sie „In Utero“ deshalb nicht in ihr Sortiment aufnahmen. Genauer gesagt war der Titel zu provokativ. Als die Band ihn auf der Rückseite in „Waif Me” änderte, ohne die Musik zu verändern, wurde das Album für den Verkauf in den Läden freigegeben.

Pantera, „Far Beyond Driven” (1994)

Welches Bild wählte Pantera für das Cover ihres siebten Studioalbums, um ihre Sicht auf die moderne Welt zu zeigen? Na, einen Bohrer, der in einen Anus eindringt, natürlich. Er wurde schnell durch einen Bohrer ersetzt, der in die Stirn einer Person bohrt. Im Vergleich dazu noch harmlos.

Van Halen, „Balance” (1995)

Dieses Cover – mit Photoshop bearbeitete siamesische Zwillinge auf einer Wippe – war einfach nur verstörend. Vermutlich war genau das die Absicht der Band, aber genug Leute fanden es so seltsam, dass in einigen Ländern eine Version mit einem wegretuschierten Zwilling angeboten wurde.

Master P, „Ghetto D” (1997)

Der ursprüngliche Titel lautete „Ghetto Dope”. Auf dem Originalcover war ein Mann zu sehen, der eine Crackpfeife rauchte. Um eine breitere Distribution zu gewährleisten, kürzte Master P den Titel und entwarf ein neues Cover, das eine hässliche digitale Collage mit vielen Flammen war.

Kanye West, „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“ (2010)

West sagte dem Künstler George Condo, dass er ein Albumcover haben wolle, das verboten würde. Condo lieferte ein Gemälde, auf dem ein nackter West von einer nackten Frau mit Flügeln, aber ohne Arme und mit einem gepunkteten Schwanz rittlings umspannt wird. Mission erfüllt. Als einige Händler das Cover ablehnten, ersetzte West es durch das Bild einer Ballerina.

Sky Ferreira, „Night Time, My Time” (2013)

Für ihr Debütalbum lehnte Ferreira den Rat ihrer Plattenfirma ab, ein konventionelles Foto von sich zu wählen. Und entschied sich stattdessen für ein Foto von Gaspar Noé, auf dem sie unter der Dusche steht und vorsichtig und verletzlich wirkt. Um es für den iTunes Store und ähnliche Anbieter schmackhafter zu machen, veröffentlichte ihr Label auch eine Version, in der ihre Brustwarze strategisch wegretuschiert wurde.