Amy Schumer stichelt gegen Taylor Swift – wegen fehlender Hochzeits-Einladung
„Warum durften wir nicht rein?“ Die Komikerin nahm das frischvermählte Paar auf Instagram aufs Korn.
Offenbar war so ziemlich jeder A-Lister aus Entertainment, Musik und Sport zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden eingeladen. Nur Amy Schumer anscheinend nicht.
Die Komikerin und Schauspielerin nahm das frischvermählte Paar mit mehreren Instagram-Posts auf die Schippe – darunter ein gespieltes Outfit für das Rehearsal Dinner am Donnerstagabend sowie ein Standbild aus ihrer TV-Serie „Life & Beth“. „Das Rehearsal Dinner war der Hammer“, witzelte Schumer am Freitagmorgen. „Wer weiß, was sie noch für uns geplant hat?“
Der zweite Post, auf dem auch ihr Co-Star Michael Cera zu sehen war, trug die Bildunterschrift: „Okay, warum durften wir eigentlich nicht rein?“
Alte Sticheleien gegen Swift
Schumer hat eine gewisse Geschichte damit, Swift zu necken. 2016 nahm sie das Grammy-Outfit der Sängerin aufs Korn, postete ein Foto von sich selbst und schrieb: „Taylor, das ist kein Thigh Gap. Das hier ist ein Thigh Gap.“ Als Fans zurückschlugen, ruderte Schumer zurück und erklärte: „Ich bin Komikerin und sollte mich niemals auf Kosten von jemandem über mich selbst lustig machen, den ich gar nicht verspotten wollte.“ Sie fügte hinzu: „Wie wäre es, wenn alle mal tief durchatmen.“
Schumers Sprecherin stellte in einem Statement gegenüber „People“ klar: „[Amy] liebt Taylor und hat nur einen Witz gemacht, weil [sie] keinen Thigh Gap hat.“
Nach wochenlangen Spekulationen richteten Swift und Kelce am Donnerstagabend ihr Rehearsal Dinner im Madison Square Garden aus. Dabei waren enge Freunde und Familienmitglieder, darunter Lena Dunham und Gigi Hadid. Die eigentliche Hochzeit am Freitag – ebenfalls im MSG – war deutlich größer angelegt, mit einer umfangreichen Gästeliste aus A-Listern, Branchengrößen und Musikerinnen und Musikern.
Prominente Gästeliste
Das Spektakel versammelte Musiker aller Art: von Swifts engen Kollaborateuren Jack Antonoff und Aaron Dessner über ihre Freunde aus der Branche wie Ed Sheeran, Selena Gomez, die Haim-Schwestern, Sombr, Brad Paisley, Miranda Lambert, Kelsea Ballerini, Rascal-Flatts-Gitarrist Joe Don Rooney bis hin zu Maren Morris.
Auch einige von Swifts engsten Freundinnen waren dabei: Abigail Andersen, Ashley Avignone, Gigi Hadid, Lena Dunham und Zoë Kravitz. Karlie Kloss erschien gemeinsam mit ihrem Mann Joshua Kushner – eine Überraschung angesichts der Gerüchte über einen Zerwürfnis zwischen ihr und Swift.
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