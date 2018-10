Andrew Lincoln: „‚The Walking Dead‘ wird ohne Rick Grimes besser“

Schon sehr bald wird „The Walking Dead“ ohne den Hauptprotagonisten Rick Grimes auskommen müssen. Nach der Ausstrahlung der dritten Folge der neunten Staffel kündigten die Serienmacher über Twitter an, dass der Charakter nur noch zwei Folgen präsent sein wird. Demnach erscheint Ricks finale Folge am 4. November.

After this week Rick Grimes has TWO EPISODES LEFT. You don't want to miss a second of it 👀 #TheWalkingDead pic.twitter.com/ewe1OEErHw

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) October 22, 2018