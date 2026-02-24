Rush: Die 10 besten Songs

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

10. „Subdivisions“

Zur Überraschung vieler in der Branche erzielten Rush Anfang der Achtziger tatsächlich Radiohits. Dieser von Synthesizern getragene Song, der „Signals“ von 1982 eröffnet und Platz acht der Mainstream-Rock-Charts erreichte, handelt von Spaltungen innerhalb der Gesellschaft.

Das Video zeigt einen einsamen Highschool-Schüler, der allein durch die Straßen von Toronto streift, während die „coolen“ Kids zu einer Party fahren. Das Ganze hat das Aussehen und Gefühl einer frühen Folge von „Degrassi High“. Der Song ist seit über 30 Jahren Teil der Liveshow der Band.

9. „La Villa Strangiato“

Der vollständige Titel dieses hochkomplexen Songs von 1978 lautet „La Villa Strangiato (An Exercise in Self-Indulgence)“. In 12 unterschiedliche Teile gegliedert, beschließt er „Hemispheres“ und beendet Rushs Prog-Phase.

Die Gruppe scherzte, dass der Song so kompliziert sei, dass sie anfangs Schwierigkeiten hatten, ihn live zu spielen, doch nachdem sie ihn inzwischen über 950 Mal aufgeführt haben, scheint klar, dass sie ihn beherrschen. Der nächste Song, den Rush-Fans danach hörten, war „The Spirit of Radio“, ein ganz anderes Stück für ein ganz anderes Jahrzehnt.

8. „The Trees“

Früh in seinem Leben begann Rush-Schlagzeuger Neil Peart, sich für die Schriften von Ayn Rand zu interessieren, und ein Teil ihrer Philosophie floss in seine Texte auf „2112“ und „Hemispheres“ ein. Einer der am deutlichsten von Rand beeinflussten Songs ist „The Trees“, der von den Problemen handelt, die entstehen, wenn Eichen und Ahorn Gleichheit fordern. Am Ende bekommen sie ihren Wunsch, als sie alle gefällt werden.

In einem Interview mit ROLLING STONE aus dem Jahr 2012 erklärte Peart, dass Rands Werk ihn nicht mehr anspreche. „Ich war ein Kind“, sagte er. „Libertarismus, so wie ich ihn verstand, war sehr gut und rein, und wir würden alle erfolgreich sein und großzügig gegenüber den weniger Glücklichen, und es war für mich nicht düster oder zynisch. Aber dann sah ich natürlich bald, wie es durch die Fehler der Menschheit verdreht wird. Und da entwickle ich mich nun weiter zu … einem mitfühlenden Libertären.“

7. „The Spirit of Radio“

Anfang der Achtziger kritisierten viele Stars des vorangegangenen Jahrzehnts den damaligen Zustand der Musikindustrie. Da gibt es Billy Joels „Still Rock and Roll to Me“, Bob Segers „Old Time Rock and Roll“ und die Ramones mit „Do You Remember Rock and Roll Radio?“. Rushs „The Spirit of Radio“ griff das moderne Radio für die „glitzernden Preise und endlosen Kompromisse“ an, die „die Illusion von Integrität zerschmettern“. Ironischerweise nahm das Radio den Song an und machte ihn zu einem großen Hit.

6. „Xanadu“

Im klassischen Orson-Welles-Film „Citizen Kane“ baut der Zeitungsmogul ein enormes Haus auf einem Hügel, in dem er sich inmitten unbezahlbarer Schätze für die letzten, unglücklichen Jahre seines Lebens zurückzieht. Der Name des Hauses stammt aus Samuel Taylor Coleridges Gedicht „Kubla Khan“ aus dem 18. Jahrhundert, das Neil Peart ebenfalls dazu inspirierte, die Texte für „Xanadu“ zu schreiben.

Der Song handelt von einem Entdecker, der Unsterblichkeit erlangt, nachdem er das mythische Xanadu aufgespürt hat, nur um festzustellen, dass ewiges Leben ziemlich unerquicklich ist.

