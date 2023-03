Animal Collective: bisher unveröffentlichter Song kündigt Neuauflage des Debütalbums an

Animal Collective haben bekannt gegeben, dass ihr Debütalbum „Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished“ neuveröffentlicht wird – und bringen mit „Chocolate Girl“ den ersten Song davon neu heraus. Zusätzlich zu den neu aufgenommenen Songs erscheinen unter dem Titel „A Night at Mr. Raindrop’s Holistic Supermarket“ vier bisher unveröffentlichte Stücke der Band sowie ein Cover von Fleetwood Macs „Dreams“, als EP. Ein Stück davon, „Untitled #1“, wurde ebenfalls auf dem YouTube-Kanal der Gruppe präsentiert. Das Album und die EP erscheinen zusammen am 12. Mai über das Indie-Label Domino.

Das zehn Lieder umfassende Album erschien ursprünglich im August 2000 und wurde von den beiden Animal-Collective-Gründern David Portner und Noah Lennox Zuhause aufgenommen und produziert, bevor es nachträglich zum Debütalbum der Band erklärt wurde. Die unveröffentlichten Lieder stammen aus derselben Zeit wie das Album.

Die ganze Tracklist:

01 Spirit They’ve Vanished (Remastered 2023)

02 April And The Phantom (Remastered 2023)

03 Untitled (Remastered 2023)

04 Penny Dreadfuls (Remastered 2023)

05 Chocolate Girl (Remastered 2023)

06 Everyone Whistling (Remastered 2023)

07 La Rapet (Remastered 2023)

08 Bat You’ll Fly (Remastered 2023)

09 Someday I’ll Grow To Be As Tall As The Giant (Remastered 2023)

10 Alvin Row (Remastered 2023)

01 An an Angel

02 Untitled #1

03 Bus Travel New York Tare My Face Off pt. 1

04 Dreams (Fleetwood Mac cover)

05 Bus Travel New York Tare My Face Off pt. 2

Mit ihrer aktuellen Platte „Time Skiffs“ hatten sie für November eigentlich eine Europa-Tour geplant, darunter vier Konzerte in Deutschland, die aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Krise und Inflation nicht zu realisieren war und deswegen abgesagt werden musste.