Animal Collective: Neues Album, neue Single, Tour 2022

Ihr letztes Studioalbum liegt fünf Jahre zurück, nun kündigen Animal Collective ihre neue Platte an. „Time Skiffs“ wird sie heißen und am 4. Februar erscheinen. Zur Einstimmung gibt es auch schon den ersten neuen Song mit dem Titel „Prester John“ zu hören.

Das wolkenverhangene Video zu „Prester John“ mit jeder Menge Lichteffekten erinnert an die berüchtigten Lichtshows diverser Psych-Rock Bands der 70er. Auch durch den verträumten Sound aus prasselnden Percussions und hallenden Stimmen rücken die Einflüsse so nah an den erweiterten Experimental-Pop, den Animal Collective in den letzten Jahren geprägt haben.

„Time Skiffs“ kann ab sofort auf CD, 2xLP und digital vorbestellt werden. Auch eine limitierte 2xLP auf rubinrotem und schwarzem „Starburst“-Vinyl ist verfügbar.

2022 gehen Animal Collective dann auf Tour – bisher sind allerdings ausschließlich Termine für Shows in den USA angekündigt. Ob die Band auch nach Europa kommen wird, ist derzeit unklar. Tickets für die US-Konzerte können aber ab dem 22. Oktober auf der Website der Band erworben werden. Das bisher letzte Album der Band, „ Painting With“, erschien im Februar 2016.

Time Skiffs Track List