Anwälte von The Killers: Missbrauchsvorwürfe seien „völlig unbegründet“

Mehr als 30.000 Menschen wollen das im Oktober 2021 geplante Xavier-Naidoo-Konzert inzwischen verhindern

Für den 09. Oktober 2021 hat Xavier Naidoo ein Konzert in der Mannheimer SAP Arena geplant. Eine Petition der Mannheimer Jusos will mit inzwischen über 30.000 Unterschriften noch immer den Auftritt verhindern. Der Veranstalter hält weiter daran fest. Nachdem die Petition mehr als 30.000 Unterschriften gesammelt hatte, richteten die Jusos sich mit einem offenen Brief an Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP-Arena. In dem Brief hieß es unter anderem: „Der Künstler Naidoo ist nicht von seinem Werk zu trennen – in den letzten Jahren sorgte Xavier Naidoo nicht mit neuer Musik, sondern mit neuen Verschwörungstheorien für Aufmerksamkeit.“ Sein Gedankengut würde sich…