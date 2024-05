Im Februar 2024 kündigten Apocalyptica ihr neues Album „Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2“ an, das am 7. Juni erscheinen soll. Jetzt hat die Cello-Metal-Band mit „One“ eine dritte Single-Auskopplung der LP veröffentlicht – inklusive Unterstützung von Metallica.

James Hetfield spricht statt zu singen

Wie auch schon die bereits veröffentlichten Singles „The Four Horsemen“ und „The Unforgiven II“, ist „One“ die Neuinterpretation eines Metallica-Hits. Am 7. September 1988 veröffentlichten Metallica das Album und den gleichnamigen Track „And Justice For All“.

Jetzt sind James Hetfield und Rob Trujillo in der Apocalyptica-Version ihres Hits zu hören. Zu den Cello-Klängen der Finnen gesellt sich ein Spoken-Word-Part, den der Metallica-Sänger beigesteuert hat. „Ich kann mich an nichts erinnern. Kann nicht sagen, ob das wahr ist oder ein Traum. Tief in mir fühle ich, dass ich schreien muss. Diese schreckliche Stille hält mich auf“, spricht er.

Hier könnt ihr „One“ hören:

Apocalyptica sind natrülich begeistert von der Zusammenarbeit mit ihren Metal-Musen: „Ich finde es unglaublich, dass James das machen wollte“, schwärmte Eicca Toppinen. Und auch die Fans scheinen die Neuinterpretation zu feiern: „Was für eine tolle Version dieses Liedes! Was für ein tolles, ausdrucksstarkes Video! Ich danke euch“, schreibt eine Userin auf YouTube.

„And Justice For All“ von Metallica:

Andere freuen sich schon, „One“ live zu hören: „Meisterwerk!!! Ich danke euch dafür. Ich kann es kaum erwarten, euch im November in Belgrad wiederzusehen.“

Am Wochenende vom 7. bis 9. Juni werden die Cello-Rocker zur Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums Konzerte in der Helsinki Ice Hall geben, bevor sie im September nach Deutschland kommen. Auf insgesamt sechs Konzerten spielt Apocalyptica das neue Werk „Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2“.

Apocalyptica Konzerte in Deutschland