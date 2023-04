Metallica in Berlin: Autogrammstunde mit Rob Trujillo und Pop-Up-Shop – 14. und 15. April

Diesen Freitag, 14. April, erscheint Metallicas neuer Longplayer „72 Seasons“. Zur Veröffentlichung des zwölften Studioalbums wird Bassist Rob Trujillo im Berliner Saturn am Alexanderplatz eine Autogammstunde geben. Diese findet von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr statt.

Fan-Merch im Pop-Up-Shop

Am Samstag, 15. April, gibt es von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr außerdem die Möglichkeit, den exklusiven Pop-Up-Shop der Gruppe zu besuchen. Dieser ist in der Galerie im nhow-Hotel (Stralauer Allee 3, 10245 Berlin) zu finden. Neben verschiedenen Formaten des Albums wird es dort exklusiven Merchandise sowie weitere limitierte Produkte und Specials zu kaufen geben. Außerdem warten weitere Extras auf die Besucher:innen; unter anderem kann man sich in einer Installation des Album-Artworks fotografieren lassen.

Metallicas Welttournee: Snake-Pit-Bühne und Spenden an die Foundation

Am 27. April, starten Metallica schließlich in Amsterdam ihre Welttournee „M72 WORLD TOUR 2023/2024“ und werden am 26. und 28. Mai live in Hamburg zu sehen sein. Die Gruppe wird in jeder Stadt, in der sie Halt macht, an je zwei Abenden spielen. Das Motto „No Repeat Weekend“ verspricht zwei komplett unterschiedliche Sets sowie verschiedene Bands im Vorprogramm der Shows.

Für die Tour ist zudem ein neues Bühnendesign angekündigt, dessen Kernstück der „Metallica Snake Pit“ bildet, indem das Publikum die kreisförmige Bühne von allen Seiten einrahmt. Der Snake Pit ermöglicht also wie immer den Zugang zum speziellen Bereich „innerhalb“ der Bühne. Dieser wird von der Band während des Auftritts umrundet.

Ein Teil der Einnahmen aus dem Ticketverkauf fließen an die von der Band gegründete „All Within My Hands“-Foundation.