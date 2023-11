Metallica: Live-Debüt in Saudi-Arabien – das wird Mohammed bin Salman freuen

Foto: Getty Images for P+ and MTV, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Metallica auf der Bühne nach ihrem Auftritt beim „Helping-Hands-Concert“ am 16. Dezember 2022 in Los Angeles.

Am 14. Dezember 2023 geben Metallica ein Konzert in Saudi-Arabien. Als Headliner des „Soundstorm“ Festivals sind sie zugleich die erste Major-Metal-Band, die auf einem öffentlichen Event in dem Wüstenstaat auftritt. Neben weiteren Headlinern wie Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R., und Black Eyed Peas bespielt die Band das dreitägige Festival. Die Veranstalter:innen rechnen mit circa 600.000 Gästen.

Empfehlung der Redaktion Wann kommt Spotify Wrapped 2023?

Auf Instagram gab das Quartett den Termin bekannt und schreibt dazu: „Wir sind mit dem Jahr 2023 noch nicht fertig, da sich uns gerade die großartige Gelegenheit geboten hat, bei einem großen Festival aufzutreten, auf dem wir noch nie gespielt haben und das in einem Teil der Welt, den wir selten besuchen. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir am Donnerstag, dem 14. Dezember, die erste Hardrock-Band sein werden, die jemals beim ‚Soundstorm‘ Festival von ‚MDLBeast‘ in Riad, Saudi-Arabien spielen wird.“

Metal-Auftritte eher eine Seltenheit

Öffentliche Metal-Auftritte finden in Saudi-Arabien selten statt. Ihr Live-Debüt im Nahen Osten gab Metallica erst im Jahr 2011 in Abu Dhabi. Mit ihrer kommenden Show in Saudi-Arabien werden sie also zugleich das erste Mal und als erste große Metal-Band in Saudi Arabien auftreten. Der Metallica-Gig könnte für Diskussionen sorgen. In Saudi-Arabien werden grundlegende Menschenrechte nicht beachtet. Auf einer Skala der politischen und Freiheitsrechte von 1 (größte Freiheit) bis 7 (geringste Freiheit) wird Saudi-Arabien im Bericht „Freedom in the World” als nicht frei (7) bezüglich politischer Rechte und nicht frei (7) bezüglich Freiheitsrechte eingestuft. Der „Economist“ publizierte 2012 ein Demokratie-Rating mit Saudi-Arabien, das unter Führung Mohammed bin Salmans eine absolute Monarchie ist, an 163. Stelle von 167 Ländern. Auch stehen homosexuelle Handlungen in Saudi-Arabien unter Strafe.

Empfehlung der Redaktion David Bowie: „Ziggy“-Songtexte kommen unter den Hammer

Metallica – M72 World Tour

Metallica waren 2023 auf Tournee und werden 2024 noch eine Show in Deutschland spielen. Sie spielen in jeder Stadt ein Doppelkonzert mit zwei unterschiedlichen Setlisten und Support-Line-ups. 2024 absolvieren sie noch zwei Termine im Münchner Olympiastadion.

Termine:

24.05.2024 München Olympiastadion

26.05.2024 München Olympiastadion

Tickets und mehr Informationen gibt es hier.