Aretha Franklin: Familie wacht am Bett der Sterbenskranken

Aretha Franklin, Soul-Legende und von ROLLING STONE zur besten Sängerin aller Zeiten gewählt, kämpft um ihr Leben. Das berichtete „Showbiz 411“. Angehörige und Freunde sind bei der 76-Jährigen, wachen an ihrem Krankenbett in einem Hospital in Detroit.

Weiterlesen ROLLING-STONE-Ranking: Die beste Sängerin aller Zeiten: Aretha Franklin Sie war schon eine Gospelgröße, bevor sie den ersten weltlichen Hit hatte. Mary J. Blige hat für ROLLING STONE aufgeschrieben, warum Aretha Franklin die beste Sängerin aller Zeiten ist.

Franklin hatte unlängst angekündigt, mit Stevie Wonder noch ein Album aufzunehmen – Konzerte hatte sie zuletzt wieder absagen müssen. Seit mehr als 50 Jahren ist sie eine Ikone des Soul und der Bürgerrechtsbewegung, ihren Durchbruch erzielte sie 1967 mit einer Coverversion von Otis Reddings „Respect“. 2005 erhielt die „First Lady of Soul“ vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush die Freiheitsmedaille.

Aretha Franklin: Seit 2010 Bauchspeicheldrüsenkrebs

Vor acht Jahren erhielt Aretha Franklin die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs, sie verlor im Kampf gegen den Krebs 40 Kilo. Sie ist Mutter von vier Kindern und war zwei Mal verheiratet. Sie gewann 18 Grammys, verkaufte mehr als 75 Millionen Tonträger und trat bei drei Präsidentschaftseinweihungen auf, zuletzt 2009 für Barack Obama.

https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0 Video can’t be loaded: Aretha Franklin – Respect [1967] (Original Version) (https://www.youtube.com/watch?v=6FOUqQt3Kg0)

2017 ging eine Falschmeldung durch die Twitter-Welt, als Franklin für tot erklärt wurde. Per Statement teilte sie „Us Weekly“ damals mit: „Es geht mir gut, alle Testergebnisse waren zufriedenstellend.“ Sie bedankte sich für Genesungswünsche und verwies darauf, dass sie aufgrund der medikamentösen Behandlung so viel Gewicht verlor.

Letztes Jahr erschien mit „A Brand New Me“ auch ihre letzte Aufnahme, danach verkündete sie ihren Ruhestand. ,„Ich fühle mich sehr, sehr glücklich mit dem, was ich in meiner Karriere erreicht hatte, und mit dem, wo ich jetzt stehe.“

