Arnold Schwarzenegger auf der Wiesn: Terminator zeigt Taktgefühl

Das wird Sie auch interessieren





Arnold Schwarzenegger, Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien, hat auf dem Oktoberfest zum Taktstock gegriffen. Der 72-Jährige gab im Münchner Marstall-Festzelt auf der Bühne den Ton an, spielte zusammen mit der Band „Münchner Zwietracht“.

Arnie auf dem Oktoberfest:

Der traditionelle Wiesn-Hit ist „Steirermen san very good“ und nicht unbekannt für Arnie: Der Refrain geht etwa: „Steirer men san very good, very, very good for Hollywood – Arnold und sein Steirerschmäh, kennan’s drübn in U.S.A. – Dirndl, schau dir alle an, dann möchst an Steirermann.“ Arnold Schwarzenegger ist selbst aus der Steiermark, unweit von Graz befindet sich das weltweit einzige „Arnold Schwarzenegger Museum“.

„City Trip: Graz“ – Reiseführer auf Amazon