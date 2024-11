Leonardo DiCaprio schmeißt Mega-Party zum 50. und alle sind dabei

Leonardo DiCaprio feiert am 11. November seinen 50. Geburtstag. Dem Anlass entsprechend veranstaltete der Hollywoodstar eine große Party in seinem privaten Anwesen in Los Angeles. Auf der Gästeliste: Promis wie Paris Hilton, Dre, Orlando Bloom und mehr.

Das Who’s Who war dabei

Zu den Eingeladenen zählten viele von DiCaprios Leinwandgefährten, wie zum Beispiel „Catch Me If You Can“-Regisseur Steven Spielberg und seine Frau Kate Capshaw, „Killers of the Flower Moon“-Star Robert De Niro, „Once Upon a Time in Hollywood“-Darsteller Brad Pitt und auch „The Revenant“-Co-Star Edward Norton.

Auch die restlichen Namen der Partygruppe konnten sich sehen lassen: Die Mimen Emile Hirsch, Jamie Foxx und Orlando Bloom. Comedian und Podcaster Bill Maher, MMA-Kämpfer Chuck Liddell sowie Comedian Chris Rock, Influencerin Paris Hilton, Sängerin Katy Perry, die Musiker Robin Thicke, Dr. Dre, Anderson Paak, Tyga und Model Cara Delevingne.

Zudem gaben sich der Vater des „Titanic“-Darstellers, George DiCaprio, Stiefmutter Peggy und Mutter Irmelin DiCaprio die Ehre, um mit ihrem Sohn reinzufeiern.

„Happy Birthday“ von Stevie Wonder persönlich

Ein Insider von „Page Six“ soll auf der Party anwesend gewesen sein und berichtet: „Der Abend begann mit einem intimen Abendessen, das von Nobu [einer US-amerikanischen Restaurantkette] serviert wurde.“ Außerdem hätte „DJ Meel bis spät in die Nacht“ aufgelegt und eine besondere Torte wäre serviert worden.

„TMZ“ veröffentlichte Videoaufnahmen von einem Geburtstagsständchen, das wohl ausgerechnet Stevie Wonder zum Besten gab. Dabei wirkte der im Takt schaukelnde DiCaprio sichtlich ergriffen. „Spider-Man“-Darsteller Tobey Maguire stand natürlich an der Seite sein besten Freundes und teilte mit ihm diesen rührenden Moment. Das schönste Geschenk gab dem Schauspieler dann aber wohl Supermodelfreundin Vittoria Ceretti – einen Kuss auf die Wange.

Und hier gelangt ihr zu Stevie Wonders Geburtstagslied für Leonardo DiCaprio.

Ein weiterer Gast war außerdem Benicio Del Toro, mit dem DiCaprio im kommenden Film „The Battle of Baktan Cross“ von Regisseur Paul Thomas Anderson zusammen spielt. Im Cast vertreten sind auch Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim und Teyana Taylor. Das Krimi-Drama soll im Sommer 2025 in die Kinos kommen.