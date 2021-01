Jimmy Page veröffentlicht Ausschnitt von „Rock And Ruin“ aus den XYZ-Sessions

40 Jahre ist es her, dass sich Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page mit den ehemaligen Yes-Mitgliedern Chris Squire und Alan White traf und die XYZ-Demos aufnahm. XYZ stand dabei für Ex-Yes sowie Ex-Zeppelin. Zum 40. Jubiläum der Sessions teilt Page nun einen Ausschnitt einer raren Aufnahme auf seiner Website – einen Rough Mix des Stücks „Rock And Ruin“. Weiterlesen Led Zeppelin: John Paul Jones wählt seine Lieblingssongs der Band

Jimmy Page erinnert sich

„An diesem Tag im Jahr 1981 spielte ich bei den XYZ-Sessions im The Sol“, erinnert sich Page auf seiner Facebook-Seite. „Das erste Mal, das ich nach der Trennung von Led Zeppelin wieder spielte, war mit Chris Squire und Alan White – der Rhythmusgruppe von Yes. Sie nahmen Kontakt mit mir auf und sagten, sie hätten etwas Material und ich sagte, ich hätte ein Studio. Das war die beste Medizin, die ich zu dieser Zeit haben konnte, und ich wusste, dass es eine ziemliche Herausforderung sein würde, mit ihnen zu spielen, da ich die Qualität und Präzision der Musik kannte, die sie mit Yes etabliert hatten. In der Tat erwies sich die Kombination von uns dreien als substanziell“, so der 76-Jährige weiter. „Chris hatte Bass, Klavier und Gesang beigesteuert, mit Alan an den Backing Vocals und am Schlagzeug. Chris hatte sogar einen Namen für das Outfit – XYZ – und ich glaube, sie hofften, Robert Plant würde sich das anhören, aber ich glaube, er war beschäftigt. Und die Party war vorbei. Wie auch immer, die Musik, die zu diesem Zeitpunkt gemacht wurde, war wirklich gut.“

Veröffentlichung fraglich

Bislang existierten von den Sessions nur inoffizielle, qualitativ minderwertige Mitschnitte. Im Gespräch mit dem US-amerikanischen ROLLING STONE erklärte Page vor einiger Zeit, dass es reine Spekulation sei, ob die Aufnahmen jemals offiziell veröffentlicht werden würden. „Leider haben wir jetzt [Yes-Bassist] Chris [Squire] verloren“, so der Musiker. „Es war etwas, von dem ich immer gehofft habe, es als eine Art Projekt zu machen, um ihn und [Yes-Schlagzeuger] Alan White zu erreichen. Es ist es nicht einmal wert, darüber zu reden, denn es ist alles Spekulation. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mir das Zeug wirklich anzuhören und genau zu sehen, was wir haben und was nicht. Ich habe keine Mixdowns davon. Wenn ich welche hätte, bin ich mir nicht ganz sicher, wo sie jetzt sind.“