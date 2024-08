Wer neulich bei Third Man Records einkaufte, bekam eine mysteriöse Schallplatte in die Tüte gesteckt. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem mit „No Name“ bedrucktem Vinyl um ein neues Jack White-Album handelt. Und um was für eines! White kehrt zum Garagen-Rock seiner Anfänge zurück und hält die Energie konstant hoch. Geht das gut? Plus: Birgit erzählt von ihrem Besuch des Adele-Spektakels in München, und wir sprechen über die wegen Terrorgefahr abgesagten Wien-Konzerte von Taylor Swift.