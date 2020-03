Erfolgreichster Film: „Avatar 2“ soll „Avengers: Endgame“ übertreffen

Das wird Sie auch interessieren





James Cameron ist bekannt dafür sich mit seinen Filmen immer wieder selbst zu übertreffen. Erst schuf er den 1997-Klassiker „Titanic“, der mit 11 Oscar-Auszeichnungen und einem Einspielergebnis von über 1,8 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord aufstellte. Danach kam im Jahr 2009 „Avatar: Aufbruch nach Pandora“, der diesen von ihm selbst aufgestellten Rekord mit 1 Milliarde mehr (aktuell bei rund 2,90 Milliarden Dollar Einspielergebnis) noch einmal übertrumpfte. Den derzeitigen Rekord hält Cameron nicht mehr: Denn dieser wird seit 2019 von den Superhelden von „Avengers: Endgame“ bestritten – 2,97 Milliarden Dollar.

Stephen Lang: „Glaube, dass Avatar 2 den Rekord aufstellt“

Nun ist allerdings eine Fortsetzung seines 2009 erschienenen Science-Fiction-Epos im Gange. Mit Avatar 2 (Originaltitel: „Avatar: The Way of Water“) kehrt James Cameron am 17. Dezember.2021 erstmals wieder auf die Leinwand zurück und will sich damit den Titel für den erfolgreichsten Film aller Zeiten zurück holen. Cameron selbst glaubt fest daran.

Auch der Schauspieler Stephen Lang, der als Colonel Miles Quaritch schon im ersten Teil mitspielte, hat keinen Zweifel, dass dies dem Regisseur wieder gelingen sollte. Als dieser vom „National“ gefragt wurde, ob er dies als wahrscheinlich sehe, antworte er mit voller Überzeugung von Camerons Ausnahmetalent mit einem simplen „Ich glaube schon.“