„Avatar 2 – The Way Of Water“: Hier über den ersten Trailer staunen

In wenigen Wochen kommt mit „Avatar 2 – The Way Of Water“ wohl die am meisten herbeigesehnte Fortsetzung eines Blockbusters seit „Krieg der Sterne“.

Nach einem ersten Teaser gibt es nun auch einen ersten langen Trailer zu sehen. Der hat nur eine Aufgabe: Das Gefühl zu vermitteln, dass nach 13 Jahren Pause, herausfordernden Dreharbeiten und der Fortentwicklung einer neuen Tricktechnik erneut ein mindestens technisch perfektes Meisterwerk auf die Leinwand kommen wird.

Die Fortsetzung des umsatzstärksten Films aller Zeiten startet am 14. Dezember. Regisseur James Cameron schürte zuletzt die Vorfreude, in dem er sagte, dass der Film die Zuschauer mit offenen Mündern zum Sch***** bringen würde. Nun ja, John Oliver ist da anderer Meinung.

Über ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzählt „Avatar 2: The Way of Water die Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder) weiter. Mit dabei sind Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement und Kate Winslet. Der Film soll auf jeden Fall eine Laufzeit über 180 Minuten haben. Die konkrete Länge ist aber noch nicht bekannt.

Bislang sind zwei weitere Teile abgedreht, „Avatar 3“ befindet sich noch in der aufwendigen Postproduktion. Für die Episoden fünf und sechs würde Cameron gerne einen anderen Regisseur verpflichten.