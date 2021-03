„Avatar“ hat „Avengers“ überholt: Russo-Brüder gratulieren James Cameron

Christina Aguilera teilte in den sozialen Medien mit, dass sie „aufgeregt & inspiriert“ sei, wieder im Aufnahmestudio zu sitzen. Kommt bald ein neues Album?

Am Mittwoch (3. Februar 2021) postete Christina Aguilera zwei neue Bilder auf ihren Social-Media-Kanälen. In diesen verriet sie, dass sie sich wieder im Aufnahmestudio befinde: „So aufgeregt & inspiriert im Moment!!! Kämpfer - ich kann es nicht erwarten, alles rechtzeitig mit euch zu teilen. Das Handwerk & die Hingabe zur Kreativität ist der Schlüssel.“ So excited & inspired right now!! Fighters - I can’t wait to share everything with you in time. The craft & commitment to creative is key 💖✨ pic.twitter.com/jpwOD2CRIX — Christina Aguilera (@xtina) March 3, 2021 Ihr aktuelles und neuntes Album „Liberation“ erschien bereits im Jahr 2018.…