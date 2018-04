Avicii: So viele Millionen spendete er für den guten Zweck

Die Angehörigen des verstorbenen Avicii haben ein erstes Statement zum Tod des Musikers veröffentlicht. Der DJ, bürgerlich Tim Bergling, verstarb am Freitag im Alter von 28 Jahren in Maskat, Oman. In der Stellungnahme an die Presse schreibt die Familie Bergling: „We would like to thank you for the support and the loving words about our son and brother. We are so grateful for everyone who loved Tim’s music and have precious memories of his songs. Thank you for all the initiatives taken to honor Tim, with public gatherings, church bells ringing out his music, tributes at Coachella and moments of…