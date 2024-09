Coldplay 2025 live: So wollen sie die Musikszene stärken

Coldplay haben eine Reihe an Stadionkonzerten in London und Hull für August 2025 angekündigt, wobei zehn Prozent der Einnahmen der britischen Wohltätigkeitsorganisation Music Venue Trust (MVT) gespendet werden sollen. Diese Organisation unterstützt kleinere Musikveranstaltungsorte und aufstrebende Künstler:innen im gesamten Land.

Günstigere Tickets und Support kleinerer Venues

Die Shows im Wembley-Stadion in London und im Craven Park in Hull sind die einzigen UK- und Europa-Termine der Band im Jahr 2025. Die Hälfte der Tickets für das Konzert in Hull stehen dabei exklusiv den Bewohner:innen der Stadt zur Verfügung. Zusätzlich werden sogenannte „Infinity Tickets“ für 20 Pfund angeboten, um den Zugang zu den Shows so erschwinglich wie möglich zu machen.

Fans zeigen sich begeistert von der Ankündigung und loben die Band für ihr Engagement, die Live-Musik-Szene zu fördern und zu schützen. In den sozialen Medien betonten sie, wie wichtig es sei, dass größere Acts wie Coldplay kleinere Veranstaltungsorte supporten.

Denn diese Spielstätten bieten jungen Musiker:innen oft die erste Plattform, um ihre Karriere zu starten. Der CEO des MVT, Mark Davyd, lobte Coldplay für ihren Beitrag zur Unterstützung der britischen Musikszene und erklärte, dass die Spende „direkt in die Arbeit fließen würde, die sicherstellt, dass Gemeinden im ganzen Land weiterhin Zugang zu großartiger Live-Musik haben“.

Grüne Innovation

Coldplay setzen bei ihren kommenden Konzerten erneut auf ökologische Innovationen. Die Produktion der Shows im Wembley-Stadion wird zu 100 Prozent durch Solar-, Wind- und kinetische Energie betrieben. Ein Teil der Energie wird dabei direkt vor Ort von den Fans durch eine spezielle Tanzfläche und Fahrräder erzeugt.

Dies knüpft an die umweltbewussten Maßnahmen an, die Coldplay bereits bei ihrer „Music Of The Spheres“-Tour umgesetzt haben. Die Tour senkte die CO₂-Emissionen um 59 Prozent im Vergleich zur vorherigen Tour 2016/17.

Coldplay, die 2024 ihr zehntes Album „Moon Music“ veröffentlichten, zeigen ihr Engagement für Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Die Vinyl-Ausgaben des Albums bestehen aus recycelten Plastikflaschen, was die Produktion von Neuplastik erheblich reduzierte.