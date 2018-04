US-ROLLING-STONE: Avicii beging Suizid

Avicii habe Suizid begangen, das schreiben die amerikanischen Kollegen vom ROLLING STONE, und benennen damit eine Todesursache, die offiziell nicht bestätigt wurde, sondern von den Angehörigen lediglich angedeutet wird.

Weiterlesen Avicii: Hotel-Leitung in Oman bricht ihr Schweigen Das „Muscat Hills Resort“ reagiert zurückhaltend auf Informationen zu Avicii, der bis zu seinem Tod dort residierte. Er sei, heißt es, als Gast sehr freundlich gewesen.

Die US-Kollegen skizzieren die letzten Tage im Leben des schwedischen Star-DJs. Avicii habe ab dem 8. April in Oman ausspannen wollen und siedelte sich bei Freunden aus der Königsfamilie von Oman in der Nähe der Stadt Maskat ein.

Weiterlesen Avicii: Fundort der Leiche bekannt gegeben Der Fundort von Aviciis Leiche steht fest.

Von dort habe der 28-Jährige sich per Mail mit seinem Management beraten, welche Musiker man für seine kommende, dritte Platte engagieren könne. „Er klang sehr zuversichtlich“, berichtet Per Sundin von Universal Music Sweden. „Er liebte, was er neu erschaffen hatte. “ Für Selfies posierte Avicii mit Fans in der Hotel-Anlage Mascat Hills.

US-ROLLING-STONE: Aviciis Suizid

Umso größer der Schock, als der Musiker sich selbst getötet habe. Incubus-Gitarrist Mike Einziger: „Es hatte doch so gewirkt, als hätte er endlich eine Balance zwischen Job und Freizeit gefunden um entspannter zu werden.“

Bevor Avicii nach Oman reiste, hatte er noch den Songwriter Joe Janiak zu sich eingeladen. Gemeinsam komponierte man neue Lieder, Avicii saß am Klavier und schrieb die Texte. Janiak hatte den Eindruck, der DJ sei zurück in einer produktiven Phase. „Er wirkte aufgepumpt mit Energie. Das ist ja das Schockierende: Er sah überhaupt nicht aus wie jemand, der am Ende angekommen ist.“

Avicii, erzählt Janiak, habe ihm gesagt: Er melde sich gleich wieder, sobald er aus Oman zurückgekommen ist.