Rock am Ring 2025: Die Stausituation bei Rock am Ring

Es ist so weit: Der Hauptanreisetag zum 40. Rock am Ring hat begonnen. Zwar öffneten die Campingplätze bereits am Mittwoch (4. Juni) um 12 Uhr ihre Tore zum legendären Festival, doch traditionell ist der Donnerstag der Tag, an dem die meisten Besucher:innen ihre Reise zum Nürburgring antreten.

Staus und Unfälle bereits am Mittwoch

Allerdings scheint dieses Jahr bereits der Mittwoch für viele Fans zur Geduldsprobe geworden zu sein. Wie die Polizei dem „SWR“ mitteilte, kam es am Anreisetag zu mehreren kilometerlangen Staus rund um den Nürburgring und die Zufahrten zu den Campingplätzen – offenbar deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Dabei ereigneten sich auch mehrere Unfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Donnerstag laufe bisher ruhig.

Die Zufahrten sind laut Polizei gut ausgeschildert. Polizei und Veranstalter rufen dazu auf, unbedingt den Hinweisschildern und Umleitungen vor Ort zu folgen und sich nicht ausschließlich auf das Navi zu verlassen.

App soll bei der Platzsuche bei Rock am Ring helfen

Auf Instagram weisen die Veranstalter von Rock am Ring auf ihre Festival-App hin. Mit dieser lässt sich die Auslastung der einzelnen Campingplätze überprüfen, sodass Fans gezielt einen freien Platz ansteuern können. „App öffnen, Spot finden, Zelt aufschlagen“, heißt es dort.

Bis zum offiziellen Start des Festivals ist es nur noch ein Tag – doch das Wetter spielt möglicherweise nicht ganz mit. Für das Wochenende wird bewölktes und teils regnerisches Wetter vorhergesagt.

Sowohl Rock am Ring als auch das Zwillingsfestival Rock im Park waren in diesem Jahr in Rekordzeit ausverkauft. Laut Veranstaltern gingen alle 90.000 Wochenendtickets weg – Tagestickets wurden diesmal nicht angeboten. Die ersten Acts beginnen am Freitagvormittag (6. Juni), bis Sonntag (8. Juni) sollen rund 100 Künstler:innen auf insgesamt vier Bühnen auftreten – eine mehr als üblich, anlässlich des 40. Festivaljubiläums.