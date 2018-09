Axl Rose oder Slash? Jetzt ist klar, wer den ersten Schritt bei der Reunion von Guns N’Roses machte

Slash und Dave Mustaine kennen sich seit Jahrzehnten – gibt es bald gemeinsame Musik?

In einem Interview hat Slash über die Möglichkeit gesprochen, mit Dave Mustaine Songs aufzunehmen – schließlich arbeiteten die beiden schon zumindest für einen Jam zusammen, nachdem Guns N'Roses 1986 ihre EP „Live ?!*@ Like a Suicide“ veröffentlichten. Im Gespräch mit „Loudwire“ erzählt Slash von seinen Erlebnissen mit dem Megadeth-Gitarristen, und ob die beiden Rock-Helden nicht doch noch gemeinsam ins Studio gehen könnten, er für Mustaine also in die Saiten drischt. „Ich habe nie mit ihm darüber gesprochen“, sagt Slash. „Er ist ja extrem erfahren darin, Megadeth-Alben auf seine eigene Art und Weise umzusetzen. Ich sehe mich daher nicht in seiner Musik.“…