Ayron Jones setzt mit neuer Single „Mercy“ politisches Statement für die USA

Damien Jurado kündigt sein neues Album „The Monster Who Hated Pennsylvania“ für den 14. Mai an. Die Platte enthält zehn neue Songs und folgt auf sein Vorgängeralbum „What’s New, Tomboy?“ aus dem letzten Jahr. Im November gibt es die neue Musik in vier deutschen Städten zum ersten Mal live zu hören. Neue Single „Helena“ Am Montag (01. März) veröffentlichte der Singer-Songwriter aus Seattle seine erste Single der neuen Platte: „Helena“. Von traditioneller Folkmusik geprägt, verstrickt sich Damien Jurado auf der neuen Platte tief in die verzwickten Lebenslagen anderer Menschen. Die so geschaffene „Twilight Zone“ bildet „a middle ground between light and…