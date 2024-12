2024 war das Jahr, in dem Hollywood wieder Lust auf Sex bekam

Jeder Generation hat ihre eigenen Probleme mit Sex. Normalerweise besteht die Angst darin, dass junge Menschen zu viel Sex haben oder dass die Kunst, die sie konsumieren – Filme und Fernsehen, Musik, sogar Videospiele – rücksichtsloses und unmoralisches Verhalten fördert.

Aber die Ankunft der Generation Z, der ersten Generation, die vollständig digital aufwächst, hat diese Erzählung auf den Kopf gestellt. Statistisch gesehen haben sie weniger Sex als junge Menschen der Generationen vor ihnen, und es gibt keinen Mangel an kulturellen Diskussionen über ihre angebliche Prüderie.

Dieser Befund, zusammen mit einer #MeToo-Rechenschaftspflicht, die Hollywood anscheinend in Bezug auf sexuell explizites Material nervös gemacht hat, wurde teilweise für den Rückgang der Darstellung von Sex auf unseren Bildschirmen verantwortlich gemacht. Einer Studie zufolge ist die Anzahl der Sexszenen in Filmen seit der Jahrtausendwende um 40 Prozent eingebrochen.

Doch die Fernsehsendungen und Filme der letzten zwölf Monate brechen definitiv mit diesem Trend. Einfach ausgedrückt war 2024 ein sehr geiles Jahr auf der Leinwand. Vom Tennis-Liebesdreieck-Drama „Challengers“ über die perversen Banker von „Industry“ bis hin zu Nicole Kidmans transgressivem Kinkfest „Babygirl“ hat ein Großteil der Werke, die in letzter Zeit den Zeitgeist einzufangen versuchten, Sexappeal ausgestrahlt – entweder in Form von expliziten Sexszenen oder pulsierender sexueller Spannung.

Vor allem geht es nicht um Sex um seiner selbst willen. In all diesen Werken ist Sex ein Vehikel, um über Macht zu sprechen: Wer hat sie? Und zu welchem Zweck?

Nehmen wir „Queer“, Luca Guadagninos neuesten Film, der auf der gleichnamigen Novelle von William S. Burroughs aus dem Jahr 1985 basiert. Er handelt von dem Protagonisten Lee (Daniel Craig), einem pensionierten Amerikaner, der jetzt im Mexiko-Stadt der 1950er Jahre lebt. Gealtert, zerzaust und alkoholabhängig verbringt Lee seine Zeit damit, von einer Bar zur nächsten zu stolpern und sich betrunken an attraktive junge Männer heranzumachen.

Nach einem unbefriedigenden Rendezvous mit einem dieser jungen Männer (Omar Apollo) verfällt Lee in eine Art Obsession für Allerton (Drew Starkey), einen entlassenen US-Marine-Soldaten, den er zufällig trifft. Schließlich beginnen sie eine Art Beziehung – eine, in der der Sex zu Beginn wechselseitig und lustvoll ist. Die Sexszenen hier, einschließlich expliziter Darstellungen von Oralsex, sind viel anschaulicher als in Guadagninos vorherigen Filmen, insbesondere in „Call Me By Your Name“, der schwulen Liebesgeschichte, die auch dafür kritisiert wurde, alles viel zu clean zu zeigen.

Aber das ist nicht der Grund, warum der Film so heiß ist. Während die Beziehung zwischen Lee und Allerton fortschreitet, wird Lees Verzweiflung, seinen jungen Liebhaber nicht zu verlieren, während er spürt, dass dieser sich von ihm entfernt, zur zentralen Spannung. Lee ist so besessen davon, Allerton zu halten, dass er ihn auf eine Expedition in den südamerikanischen Dschungel mitnimmt, wo wir in einer ausgedehnten Szene ihre verschwitzten und durchtrainierten Körper sehen, die in einer drogeninduzierten Halluzination miteinander verschlungen sind. Es liegt eine tiefe Erotik darin, wie die Körper von Lee und Allerton in ihrem traumähnlichen Zustand jenseits der Sprache kommunizieren.

Spiel mit den Erwartungen

Wenn „Queer“ einer der erotischsten Filme des Jahres 2024 ist, dann kann es eine andere Zusammenarbeit zwischen Guadagnino und dem Drehbuchautor Justin Kuritzkes nur schwerlich mit ihm aufnehmen: „Challengers“. Noch Wochen nach seiner Veröffentlichung im April war der Film mit Zendaya, Josh O’Connor und Mike Faist in den Hauptrollen in aller Munde – die Memes, die Mode und die sexuelle Spannung.

In dem Film gerät Tennistrainerin Tashi Duncan (Zendaya) zwischen die Fronten von Profispielern und den ehemaligen Kindheitsfreunden Patrick Zweig (O’Connor) und Art Donaldson (Faist). Zweig spielt „Showtennis“ (ein risikoreiches, unterhaltsames Spiel), während Donaldson „Prozenttennis“ spielt (ein zuverlässigeres, risikoarmes Spiel). Beide Männer repräsentieren eine gegensätzliche Seite von Tashis Wünschen.

Laut Kuritzkes kam die Idee, „Queer“ zu adaptieren, tatsächlich am Set von „Challengers“ auf, als Guadagnino ihm eine Ausgabe der Burroughs-Novelle reichte und fragte, ob er sie lesen würde. Er betrachtet die Filme als untrennbar miteinander verbunden. „Ich habe ‚Queer‘ während des gesamten Drehs von ‚Challengers‘ geschrieben und es zwei Wochen nach Drehschluss fertiggestellt“, sagt Kuritzkes. „Ich betrachte sie wirklich als Geschwister. ‚Queer‘ hätte ohne Challengers nicht entstehen können.“

In beiden Filmen brodelt ein Gefühl verbotener Lust. Als wir Tashi zum ersten Mal als vielversprechende Nachwuchsspielerin kennenlernen, folgen Patrick und Art ihr wie geile Welpen. Vollgepumpt mit Teenagerhormonen tun sie alles, um sie zu beeindrucken, vom Küssen auf dem Bett bis hin zu gegenseitigen Betrügereien. Später sehen wir Tashi zehn Jahre später – mit einem makellosen Bob und Chanel-Schuhen – als eine Hälfte eines Tennis-„Power-Paares“ mit ihrem jetzigen Ehemann Art. Obwohl sie wie ein dominanter Typ mit einem harten Äußeren wirkt, scheint sie es leid zu sein, der Schlüssel dafür zu sein, dass beide Männer ihr Potenzial ausschöpfen, und jahrelang als Preis in ihrem lebenslangen Schwanzwedel-Wettbewerb behandelt worden zu sein.

Kuritzkes war der Meinung, dass Tennis ein interessanter Topos wäre, um diese Dynamik zu erforschen, da es sich um eine Sportart handelt, bei der es darum geht, „das Chaos der Energie einzudämmen“, das „Menschen in Kästchen innerhalb von Kästchen steckt“. Tennis ist ziemlich starr, mit vielen Regeln darüber, wo der Ball landen darf und wo die Spieler stehen dürfen und wie lange.

„Bei Challengers reden alle davon, dass es ein so sexy Film ist, aber die meisten Sexszenen werden unterbrochen oder man sieht die Leute kurz nach dem Sex“, sagt er. “Tatsächlich ist die tiefste Intimität, die diese Charaktere jemals miteinander teilen, auf dem Tennisplatz.“ Er vergleicht die Beziehung zwischen den Spielern mit der zwischen Boxern, die ebenfalls in einem Zweikampf gegeneinander antreten – nur dass es beim Tennis darum geht, sich nicht zu berühren und seinen Körper und seine Emotionen vollständig unter Kontrolle zu haben. „Für mich“, sagt er, „fühlt sich das wie eine tiefe Quelle der Unterdrückung und Erotik an.“

Ein ähnliches Thema der Unterdrückung findet sich in Queer, wo Lees Besessenheit von Allerton darin begründet liegt, dass er nicht weiß, ob er wirklich homosexuell ist. Dies treibt sie auf ihrer Reise tief in den Dschungel, auf der Suche nach einer Pflanze, die ihm angeblich dabei helfen soll, in die Gedanken seines jungen Liebhabers zu blicken. Wer hat hier die Macht? Lee hat Geld, das er einsetzt, um seine Muse auf eine Reise einzuladen, bei der alle Kosten übernommen werden (im Gegenzug für zweimal wöchentlichen Sex). Aber Allerton hat den ultimativen Trumpf: Jugend, Sexappeal und die verlockende Unerreichbarkeit.

Homosexuelles Begehren

In Wahrheit begann die Geilheit des Jahres 2024 bereits Ende 2023 mit einer Reihe von Filmen, die mit Preisen bedacht wurden und in denen es besonders anschaulich um Sex ging. Da war „Saltburn“, Emerald Fennells perverse Interpretation des britischen Klassensystems, in dem Barry Keoghans Figur mit Sperma versetztes Badewasser trinkt und eine Nacktszene in voller Frontalansicht hat. (Passend zum Thema war Keoghan auf der Pressetour des Films häufig nackt oder nur mit Unterwäsche bekleidet, unter anderem auf dem Cover von ‚Vanity Fair‘.) Ebenfalls im Rennen war „All of Us Strangers“, Andrew Haighs herzzerreißende schwule Liebesgeschichte, in der Paul Mescal Andrew Scott sinnlich Sperma von der Brust leckt. (Es war eigentlich Kuchenteig.) Und im März gewann Emma Stone den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Darstellung einer sexbesessenen jungen Frau mit dem Gehirn eines Kleinkindes in Yorgos Lanthimos‘ „Poor Things“.

Auffällig an diesen Beispielen ist, dass sie Sex auf eine Weise darstellen, die weit entfernt vom Kontext des täglichen Lebens, wie z. B. dem Arbeitsplatz, ist. Als 2017 die #MeToo-Bewegung ins Leben gerufen wurde, begann Hollywood, sich seiner eigenen Schuld in der Kultur des sexuellen Traumas zu stellen. In der Folgezeit gab es Dramatisierungen von Fehlverhalten am Arbeitsplatz, wie z. B. „Bombshell – Das Ende des Schweigens“ – der Film aus dem Jahr 2019 mit Margot Robbie und Nicole Kidman in den Hauptrollen, der sexuelle Belästigung bei Fox News aufzeigt – oder „The Morning Show“, in dem ein Moderator im Stil von Matt Lauer wegen unerlaubter Büroaffären zu Fall gebracht wird.

Abgesehen davon wurden die Sexszenen, die wir sahen, meist für ihre Zärtlichkeit gefeiert, wie in „Normal People“, der Verfilmung von Sally Rooney, die 2020 die Karrieren von Mescal und seinem Co-Star Daisy Edgar-Jones begründete. Als diese Sendungen in den Medien diskutiert wurden, wurde die wichtige Rolle der Intimitätskoordinatoren hervorgehoben. Im Gegensatz dazu ist Sex in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 an den Arbeitsplatz zurückgekehrt, wo er mutiger und expliziter dargestellt wird.

In der HBO-Finanzserie „Industry“ wird Sex dazu benutzt, die chaotischen beruflichen und persönlichen Beziehungen einer Gruppe emotional angeschlagener Finanziers bei der fiktiven Bank Pierpoint & Co. zu erforschen. Anfang des Jahres sagte mir Konrad Kay, dass Harper Stern (Myha’la) und Yasmin Kara-Hanani (Marisa Abela) zwei verschiedene Versionen davon darstellen, wie Frauen in einer von Männern dominierten Umgebung überleben könnten. „Frauen neigten dazu, sich in Menschen zu spalten, die versuchen, die Männer zu imitieren, oder die versuchen, Objekte der Begierde für die Männer zu werden“, sagt er und erinnert sich an seine Zeit als Börsenhändler in seinen Zwanzigern. “Beides waren Wege zum Erfolg in einer starren männlichen Hierarchie.“

In der dritten Staffel von „Industry“ sehen wir, wie Yasmin Sex benutzt, um einen Teil der Macht zurückzugewinnen, die Männer ihr genommen haben, indem sie sie unterschätzen oder zu einem Objekt machen. Nachdem ihr schmieriger Vater plötzlich verschwunden ist, beginnt Yasmin eine Beziehung mit Henry Muck – einem Aristokraten mit einem Urinfetisch. Als er sie zum ersten Mal in ein Restaurant einlädt, um sie zu verführen, führt sie ihn zur Toilette, erniedrigt ihn vor dem Spiegel und sagt ihm, dass er bei ihr keine Chance hat, bevor sie ihn mit dem tröpfelnden Geräusch ihres Urinierens in der Kabine verführt.

Dieser Moment erinnerte an die erste Staffel, als Yasmin bei der Arbeit von einem älteren Kollegen, Kenny, sexuell belästigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt setzte sie sich durch, indem sie ihren Büroschwarm, Rob Spearing (Harry Lawtey), sexuell dominierte und ihn dazu brachte, vor ihr in den Bürotoiletten zu masturbieren, bevor sie sein Ejakulat vom Spiegel leckte. Manchmal mag es so aussehen, als hätte Yasmin die Kontrolle, aber ihr Überleben in den elitären Kreisen hängt von Männern ab, was sie im Finale der dritten Staffel demonstrierte, als sie sich entschied, Henry zu heiraten – einen Mann, der zugab, dass er vielleicht zu egoistisch ist, um sie jemals wirklich zu lieben.

Nicole Kidman freizügig wie nie

„Babygirl“ – der hypersexuelle (und seltsam festliche) A24-Film mit Nicole Kidman und Harris Dickinson in den Hauptrollen, der am Weihnachtstag in die Kinos kommt – untersucht ähnliche Dynamiken in den oberen Rängen der Unternehmenswelt. Er handelt von Romy (Kidman), einer mächtigen New Yorker Technologie-CEO, die ‚alles hat‘: eine Girlboss-Karriere, einen heißen Ehemann (Antonio Banderas) und wunderschöne Kinder, für die sie jeden Morgen noch Zeit findet, die Schultaschen zu packen. Doch hinter ihrem makellosen Image verbirgt Romy ein Geheimnis: Sie ist eine Masochistin, die sich nach Sex sehnt, der ungleich, riskant und pervers ist. Ihre Fetische werden verwendet, um eine der komplexesten Fragen im Zusammenhang mit Sexualpolitik zu analysieren: Warum fühlen wir uns so oft zu Menschen und Situationen hingezogen, von denen wir wissen, dass sie uns verletzen werden? Und warum könnten wir tatsächlich wollen, dass sie uns verletzen?

In der Eröffnungsszene des Films sieht man, wie Romy zu BDSM-Pornos masturbiert und zum Orgasmus kommt, nur wenige Augenblicke nachdem sie im Bett mit ihrem Ehemann einen vorgetäuscht hat. Bald beginnt sie, diese Fantasien mit Samuel, einem neuen Praktikanten in ihrem Job, der gerade sein Studium abgeschlossen hat, zu erkunden. Romy ist mit der Sprache der Post-#MeToo-Ära bestens vertraut. Sie weiß, dass das, was sie tut, falsch ist, weil sie sich in einer „Machtposition“ gegenüber Samuel befindet. Ihre Beziehung wird jedoch dadurch verkompliziert, dass sie sich ihm im Schlafzimmer völlig unterwirft – er sagt ihr, was sie tun und wohin sie gehen soll, und zeigt seine Macht über sie auf gefährliche Weise, indem er sie beispielsweise unangekündigt in ihrem Elternhaus aufsucht, anzügliche Notizen auf ihrem Schreibtisch hinterlässt und ihr, was am seltsamsten ist, Gläser Milch bestellt, die sie in der Öffentlichkeit trinken soll.

Als Romy sich Sorgen macht, dass sie Samuel verletzen könnte, antwortet er: „Mich verletzen? Ich glaube, ich habe Macht über dich. Ich könnte einen Anruf tätigen und du verlierst alles.“ Das erregt sie nur noch mehr, denn sie gesteht später, dass sie nur dann geil ist, wenn „Gefahr besteht und etwas auf dem Spiel steht“. Während sie versucht, die Affäre zu verheimlichen, setzt Romy sowohl ihre Weiblichkeit als auch ihren Status als Geschäftsführerin als Waffe ein. Und als die Affäre unweigerlich auffliegt, versuchen die Personen unter ihr auf der Karriereleiter, genau diese Dinge zu ihrem eigenen Vorteil gegen sie zu verwenden. In diesem Sinne ist „Babygirl“ eine Fallstudie darüber, wie Macht nicht nur diejenigen korrumpiert, die sie haben, sondern auch diejenigen, die sich danach sehnen.

Es geht nicht nur um Sex an sich, sondern viel um Macht

Dies alles erinnert an ein Zitat, das oft Oscar Wilde zugeschrieben wird: „Alles auf der Welt dreht sich um Sex, außer Sex. Bei Sex geht es um Macht.“ Kuritzkes glaubt, dass dies „bis zu einem gewissen Grad“ wahr ist, aber dass es viel komplizierter ist, als dass eine Person Macht über eine andere aus reinem Eigeninteresse ausübt. Er verweist auf zahlreiche Momente in „Challengers“, in denen sich die Charaktere ebenso sehr aus Fürsorge füreinander verhalten wie aus Eigeninteresse. In „Babygirl“ ist Samuel sadistisch, kümmert sich aber auch aufrichtig um Romy. Und obwohl er viel weniger zu verlieren hat als sie, ist er derjenige, der von den Schwankungen in ihrer Beziehung stärker betroffen ist. In „Industry“ könnte man Yasmins Entscheidung, Henry Rob vorzuziehen, als egoistisch oder als eine Art Tauschgeschäft betrachten, aber später erfahren wir, dass sie eine Situation herbeigeführt hat, in der jeder von ihnen etwas – Geld, Status oder Sicherheit – aus der Auflösung ihres Liebesdreiecks herausholte.

„Es ist verführerisch, so zynisch zu sein, dass man denkt, beim Sex ginge es immer um Macht“, bemerkt Kuritzkes. “Das ist eine klare und einfache Argumentation, aber Menschen sind nicht so einfach gestrickt. Und selbst wenn wir so zynisch sein wollten oder wenn das unser Leben einfacher machen würde, glaube ich nicht, dass die meisten von uns so sind.“

Vielleicht haben die erotischsten Filme und Fernsehserien des vergangenen Jahres die einzigartige Kraft des Sex selbst gezeigt – Fürsorge mit Kontrolle, Gefahr mit Begierde und alle Gefühle dazwischen zu verbinden.