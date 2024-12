Gewinnen: Kino-Tickets für „Queer“ + signiertes Plakat

Zum bundesweiten Kinostart von „Queer“ am 2. Januar 2025 verlost ROLLING STONE ein Fanpaket bestehend aus zwei Kinofreikarten sowie einem exklusiven Filmplakat, signiert von Daniel Craig, Luca Guadagnino und Justin Kuritzkes.

„Roh und enthüllend“

„Queer“ ist das neue Filmdrama des „Call Me By Your Name“-Regisseurs Luca Guadagnino, das auf dem halbautobiografischen Roman von William S. Burroughs aus dem Jahr 1985 basiert. Daniel Craig verkörpert darin den amerikanischen Auswanderer William Lee, der sich in den jungen Eugene (Drew Starkey) verliebt. Die beiden beginnen eine Affäre, doch Eugene ist emotional weniger involviert. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise nach Südamerika, um nach einer psychedelischen Droge zu suchen.

Das Drama bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen Liebe, Verlust und Sehnsucht. Für Craig, der den Film als „roh und enthüllend“ beschreibt, spiegelt die Rolle all jene Facetten wider, die ihn als Schauspieler herausfordern. Regisseur Guadagnino, der das Buch erstmals im Alter von 17 Jahren las, sagte, dass es ihn damals tief berührt habe. Das veranlasste ihn schließlich dazu, das Werk zu verfilmen.

„Queer“ erhielt bei seiner Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig neun Minuten lang Standing Ovations. Daniel Craigs Leistung als Hauptdarsteller des Films wurde von Kritiker:innen als eine der besten seiner Karriere gelobt. Festivalleiter Alberto Barbera äußerte sich ebenso begeistert über seine Darbietung und prognostizierte eine mögliche Oscar-Nominierung für den Schauspieler. Es wäre die erste für Craig.

Mitmachen und gewinnen

Neugierig geworden? Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Queer“. Teilnahmeschluss: 23.01.2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!