Bad Bunny in Düsseldorf: Warum Fans auch bei Unwetterwarnung entspannt sein können
Gewitter, Starkregen, 30 Grad – und zwei Bad-Bunny-Konzerte in Düsseldorf. Was die Wetterprognose für das Wochenende verspricht und warum Fans entspannt bleiben können.
Der Deutsche Wetterdienst spricht eine Unwetterwarnung für NRW aus: Am Freitagnachmittag und -abend kann es zu kräftigen Gewittern und starkem Regen kommen. Bis zu 25 Liter Niederschlag soll es an manchen Orten pro Stunde schütten – ganz lokal sogar über 40 Liter pro Quadratmeter. Ein Wetter, bei dem man gerne zu Hause bleibt. Musikfans beten jedoch, dass die Unwetter bis Samstagabend vorbeigezogen sind. Denn in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf stehen am Samstag (20. Juni) und Sonntag (21. Juni) zwei Bad-Bunny-Konzerte auf dem Programm. Müssen sich die Fans sorgen, dass das heiß ersehnte Konzert buchstäblich ins Wasser fällt?
Hitzewelle trifft Latin-Trap – passt perfekt
Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad passt die Latin-Trap-Musik von Bad Bunny wie die Faust aufs Auge. Fans planen ihre Outfits entsprechend und haben eine klare Bitte: bitte kein Regen! Schon seit Tagen wird das Wetter eifrig gecheckt: „Wehe, da steht auch nur ein Regentropfen.“ Müssen sie nun um ein trockenes Konzert bangen?
Wetterprognose für das Wochenende
Der Deutsche Wetterdienst sagt für Samstag bereits ein deutlich geringeres Unwetterrisiko voraus als noch für Freitag. Die Hitzewelle hält an, die Gewitter sind jedoch nur noch vereinzelt über NRW unterwegs. Auch zum zweiten Bad-Bunny-Konzert am Sonntag ist Gewitteraktivität wenig wahrscheinlich.
Die Arena ist wetterfest
Ob die Unwetter auch über Düsseldorf hinwegziehen und das Wochenende doch noch verregnet wird, bleibt abzuwarten. Die Fans müssen sich allerdings ohnehin nur um ihre An- und Abreise sorgen. Denn die Merkur Spiel-Arena ist wetterfest: Innerhalb von 30 Minuten kann das Stadion mit einer Dachkonstruktion komplett verschlossen werden. So bleiben alle Konzertbesucher schön trocken.
Regencapes können also während des Konzerts in der Tasche bleiben. Wichtiger dürfte die Flüssigkeitsversorgung sein: Bei 30 Grad sollten die Gäste ausreichend Wasser trinken und einen kühlen Kopf bewahren. Die Mitnahme von Faltflaschen und Fächern ist laut D.Live-Post auf TikTok, dem Betreiber der Merkur Spiel-Arena, erlaubt.
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