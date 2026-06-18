Bad Bunny in Düsseldorf: Setlist, Tickets und Anfahrt

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Der freundliche Puertoricaner von nebenan kommt nach Deutschland. Bad Bunny wird ein ganzes Wochenende lang die Düsseldorfer Innenstadt beschallen – wer im Beschallungsbereich der Merkur Spiel-Arena wohnt, wird ihn zwangsläufig hören. Zuletzt spielte der Superstar zehn Konzerte am Stück in Madrid und darf sich nach seiner spanischen Gefolgschaft nun auf das Rheinland freuen. Ob die Deutschen genauso textsicher sein werden wie die Spanier oder die Songs wie ein Zehnjähriger Radiosongs zum Besten gibt, bleibt fraglich. Doch eines steht fest: Nachdem Bad Bunny ganze Städte in seine eigene Fan-Zone verwandelt hat, darf sich ganz Düsseldorf auf ein heißes Wochenende gefasst machen – und die Sonne scheint auch.

Tickets

Wer noch keine Tickets für die Konzerte am 20. und 21. Juni bekommen hat, darf sich auf dem Zweitmarkt umsehen – die Tickets gingen weg wie frische Kokosnüsse an der Copacabana oder eben Himmel un Ääd im Rheinland. Doch auch die Resale-Tickets sind hart umkämpft und können auf der Wiederverkaufsplattform Ticketmaster satte 300 bis 500 Euro kosten.

Zeiten und Support-Act

Der Einlass ins Stadion startet um 17 Uhr. Als Support-Act wird das ebenfalls puertoricanische Indie-Quartett Chuwi ab 19 Uhr seine Songs zum Besten geben. Danach kommt der Mann, der Trumps Anhängern so gar nicht gefällt: Bad Bunny. Die Show beginnt gegen 20 Uhr.

Anfahrt

Die Merkur Spiel-Arena befindet sich in der Arena Straße 1, 40474 Düsseldorf, und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die U-Bahnlinie U78 fährt direkt zur Haltestelle Merkur Spiel-Arena/Messe Nord. Auch nach den Konzerten fahren den ganzen Abend regelmäßig Bahnen Richtung Stadtmitte.

Autofahrer erreichen die Arena aus der Innenstadt über gut sichtbare Ausschilderung. Die Arena stellt offizielle Parkplätze bereit, die als P1 und P2 beschildert sind; für VIP-Gäste gibt es den Parkplatz P7. Die Parkplätze P1 und P2 sind jedoch einen 20-minütigen Fußweg von der Arena entfernt – jedenfalls genug Zeit, um die Spanischkenntnisse noch einmal mit Duolingo aufzufrischen.

Setlist

Bad Bunny hat bei seinen bisherigen Europa-Konzerten eine relativ einheitliche Setlist gespielt. Allerdings war an jedem Abend ein anderer Gast geladen, dessen Songs Bad Bunny als exklusive Cover ins Programm nahm. So sind stets auch einige unerwartete Stücke dabei.

Die folgende Setlist stammt vom Konzert am 14. Juni in Madrid. Überraschungsgast war dort der Künstler Lunay.

LA MuDANZA

.Callaíta

PIToRRO DE COCO

WELTiTA

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

La Casita:

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

Soltera (Lunay-Cover, with Lunay)

Aventura (Lunay-Cover, with Lunay)

No te quieren conmigo (Gaby Music-Cover, with Lunay)

CAFé CON RON (with Los Pleneros de la Cresta)

Ábreme paso (Los Pleneros de la Cresta-Cover)

Hauptbühne:

Ojitos lindos

La canción

KLOuFRENS

Moscow Mule

DÁKITI

Yonaguni

El apagón

DtMF

EoO

Wetter

Es wird nicht nur auf der Bühne heiß hergehen: Mit circa 26 bis 30 Grad am Abend sollten die Hüften in lockerer Kleidung geschwungen werden, um auf der Rückfahrt nicht unter Schweißausbrüchen zu leiden. Außerdem gilt wie immer: Stay Hydrated – und lauthals mitsingen täuscht wirkungsvoll über fehlende Spanischkenntnisse hinweg.