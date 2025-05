Bruce Springsteen: Coverband muss Gig wegen Anti-Trump-Äußerungen absagen

Hier in der E Street ist es ziemlich ruhig geworden. Weil ein Barbesitzer aus Jersey Shore in Frage gestellt hat, ob die Bruce Springsteen -Coverband No Surrender in seinem Lokal auftreten soll. Alles, nachdem der echte Springsteen Donald Trump offen kritisiert hatte. Die Gruppe hatte für den 30. Mai (ein Freitagabend, immer ein großartiger Abend für Bruce Springsteen) einen Auftritt im Riv’s Toms River Hub in Toms River, New Jersey , gebucht. Sie erfuhr jedoch am Sonntagabend, dass das Konzert in Gefahr war.

SMS von Rivoli: „Zu riskant im Moment“

Der „Boss“ der Band, Sänger Brad Hobicorn, erzählte NJ.com , dass Tony Rivoli, der Besitzer des Riv’s, ihm am Sonntag eine SMS geschickt habe. Darin teilte er ihm mit, dass die Show abgesagt sei, weil es „im Moment zu riskant“ sei. Laut der Nachrichtenagentur und den Nachrichten, die Rivoli der Band geschickt hat, ist die Kundschaft von Riv’s überwiegend konservativ. Sie hätten Songs anderer Classic-Rock-Musiker spielen können, aber Rivoli wollte ihnen nicht die vereinbarten 2.500 Dollar bezahlen.

Finanzielle Einbußen für die Musiker

„Das ist für uns überhaupt keine politische Frage“, sagte Hobicorn gegenüber NJ.com. „Wir sind nur eine Cover-Band, die versucht, etwas Geld zu verdienen, und die Leute sind finanziell darauf angewiesen. Wir sind diejenigen, die wirklich darunter leiden.“ (Die Band hat den Auftritt inzwischen für denselben Abend im Headliner Oasis in Neptune Township verschoben. Und hat mehrere andere Gigs in New Jersey geplant.)

In Textnachrichten, die NJ.com vorliegen, sagte Rivoli, das Konzert wäre gut gelaufen. „Aber jetzt, weil Bruce seinen Mund nicht halten kann, sind wir am Arsch“. Rivoli schrieb auch an Bassist Guy Fleming: „Wenn die Nationalhymne gespielt wird, steht meine Bar still. Und es herrscht absolute Stille. Das ist unsere Kundschaft. Toms River ist republikanisch. Und wird sich seinen Schwachsinn nicht gefallen lassen.“

Streit um Verantwortung für die Absage

Rivoli bestritt jedoch, den Auftritt abgesagt zu haben. Und sagte, er habe der Band mitgeteilt, dass sie als No Surrender hätte auftreten können. „Ich glaube, viele meiner Fans wären nicht gekommen. Aber ich hätte mich auch irren können“, sagte er. „Wer weiß das schon? Man kann nicht vorhersagen, was die Leute tun werden.“ Er sagte, dass es letztendlich No Surrender gewesen sei, die sich gegen einen Auftritt in Toms River entschieden habe.

Verwirrung in den sozialen Medien

Die Gruppe tauschte weitere Nachrichten mit Rivoli aus, nachdem sie in den sozialen Medien über die Absage berichtet hatte. Und er sagte, er habe das Konzert nicht abgesagt, das immer noch auf der Website der Bar aufgeführt ist. „Ich habe dem Besitzer erklärt, dass er Bruce nicht schadet. Sondern neun Musikern aus New Jersey, die er für einen Auftritt in seinem Club gebucht hatte“, schrieb Fleming am Mittwochabend auf Facebook .

Am Donnerstag teilten sie NJ.com mit, dass sie letztendlich aufgrund „negativer Vibes“ und „Sicherheitsbedenken“ nicht dort auftreten wollten.

