BAP im RheinEnergieStadion Köln: Zeiten, Tickets, Anfahrt, Setlist, Wetter

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50 Jahre zusammen – das können wirklich nicht viele Paare von sich behaupten. Wolfgang Niedecken schafft es jedoch auf musikalischer Ebene. Seine Band BAP feiert Goldene Hochzeit, und das in ihrer Heimatstadt Köln. Bei ihrem Jubiläums-Konzert wartet auf die Fans eine Auswahl der besten Hits der Kölschrockband und warme Temperaturen im RheinEnergieStadion.

Zeiten

Los geht es um 16 Uhr mit dem Einlass ins Stadion. Um 18 Uhr eröffnet Stoppok den Abend, BAP wird ab 19 Uhr folgen und bis 22.30 Uhr volle 3,5 Stunden zum Besten geben. Genug Zeit, um alle ihre Hits und Fan-Lieblinge zu spielen.

Tickets

Auf Eventim können Spät-Entschlossene gerade noch zuschlagen: Letzte Sitzplätze gibt es für 95 Euro.

Anfahrt

Das RheinEnergieStadion ist durch die Tramlinie 1 mit dem Bahnhof Weiden-West und Köln Messe/Deutz verbunden. Wer also von außerhalb mit dem Zug anreist, steigt hier in den Nahverkehr um und dann an der Haltestelle RheinEnergieStadion aus.

Außerdem fahren die Tramlinie 7 sowie die S-Bahnen S12 und S19 das Stadion an.

Wer sich lieber aufs eigene Auto verlässt, fährt über die Kölner Autobahnringe A1 oder A4. Auf der A1 nutzen Konzertbesuchende die Ausfahrten „Köln Bocklemünd“, „Köln Lövenich“ oder „Köln Weiden/Frechen“. Von der A4 leiten die Ausfahrten „Köln Klettenberg“ oder „Frechen Nord“ zum Stadion. Der weitere Weg zur Location ist ausgeschildert.

Es stehen rund 7.500 Parkplätze um das Stadion zur Verfügung, aufgeteilt auf den Bereich Nord und den Bereich Süd.

Setlist

Zur Orientierung, bei welchen Songs nochmals fleißig der Text einstudiert werden sollte, hier die Setlist des BAP-Konzerts in Lübeck am 7. Juli.

Hück ess sing Band en der Stadt

Nemm mich met

Nix wie bessher

Jenau jesaat: Op Odyssee

Alexandra, nit nur do

Müsli Män

Müngersdorfer Stadion (Zeltinger Band Cover)

Aff un zo

Leopardefellhoot (Bob Dylan Cover)

Rita, mir zwei

Für ’ne Moment

Wahnsinn Interpretation von Wild Thing

Waschsalon

Ne schöne Jrooß

Musik, die nit stührt

Widderlich

Kristallnaach

Ruhe vor’m Sturm

Arsch huh, Zäng ussenander

Helfe kann dir keiner

Paar Daach fröher

Do kanns zaubere

Psycho-Rodeo

Frau, ich freu mich

Verdamp lang her

Zugabe

Diss Naach ess alles drin

Et Levve ess en Autobahn

Amerika

Hungry Heart (Bruce-Springsteen-Cover)

Jraaduss

Wetter

Es wird warm und trocken: Tagsüber soll die 30-Grad-Marke erreicht werden, die Temperaturen sinken jedoch ab 18 Uhr, und nach Konzertende um 23 Uhr herrschen erfrischende 22 Grad auf dem Heimweg.