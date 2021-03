Die besten deutschen Songs aller Zeiten: BAP – „Ens em Vertraue“

Der Sänger hätte die Comeback-Tour 2007 und 2008 wohl sein gelassen, wenn er gewusst hätte, mit welchen Gefühlen sie am Ende verbunden sein würde.

Als The Police noch einmal gemeinsam auf Tour gingen, wurde der überraschende und laut Sting nostalgiegetriebene Road Trip zu einem großen Erfolg. Natürlich nur ausverkaufte Gigs, dazu fabelhafte Umsätze. Damals in den Jahren 2007 und 2008, ein Rekord. Doch Sting ist inzwischen nachdenklich geworden, was diese Konzert-Reise wirklich gebracht hat. Hätte er gewusst, wie es sich nach all den Terminen anfühlen würde, wäre seine Entscheidung, noch einmal mit Andy Summers und Stewart Copeland aufzutreten, anders gefallen, wie er „Reader's Digest“ erzählte. Besser solo machen, was man wirklich will „Das war damals nichts anders als eine Übung in Nostalgie“, so der…