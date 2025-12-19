Trump benennt Kennedy Center um: in Trump-Kennedy Center

Monate nachdem Donald Trump den Vorstand des John F. Kennedy Center for the Performing Arts, kurz Kennedy Center, ausgehöhlt hatte, hat dessen Vorstand, der vom Präsidenten handverlesen wurde, „einstimmig“ dafür gestimmt, die Institution in Trump-Kennedy Center umzubenennen. Das erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt.

In einem Social-Media-Beitrag schrieb Leavitt, der Grund für die Entscheidung des Vorstands sei „die unglaubliche Arbeit, die Präsident Trump im vergangenen Jahr bei der Rettung des Gebäudes geleistet hat“. Sie fügte hinzu, Trump habe an der Rekonstruktion des Gebäudes gearbeitet, finanzielle Hilfe geleistet und dessen „Ruf“ verbessert.

„Herzlichen Glückwunsch an Präsident Donald J. Trump. Und ebenso herzlichen Glückwunsch an Präsident Kennedy. Denn dies wird auf lange Sicht ein wirklich großartiges Team sein“, schrieb Leavitt. „Das Gebäude wird zweifellos neue Ebenen von Erfolg und Größe erreichen.“

Zweifel an Trumps Darstellung seiner Leistungen

CNBC berichtet, dass dieses optimistische Bild von Trumps Beiträgen verzerrt sei, da sowohl die Ticketverkäufe als auch die Zahl der Beschäftigten im Jahr 2025 zurückgegangen seien.

Der Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries (D-New York), bezeichnete die Namensänderung als illegal. „Der Vorstand des Kennedy Centers hat keine Befugnis, das Kennedy Center ohne gesetzgeberische Maßnahmen tatsächlich umzubenennen“, sagte er laut „Bloomberg“.

Ebenso äußerte sich der frühere Abgeordnete aus Massachusetts, Joe Kennedy III. „Das Kennedy Center ist ein lebendiges Denkmal für einen gefallenen Präsidenten. Es wurde durch Bundesgesetz nach Präsident Kennedy benannt“, schrieb er. „Es kann ebenso wenig umbenannt werden, wie jemand das Lincoln Memorial umbenennen könnte. Egal, was irgendjemand sagt.“

Ehrungen und politische Nähe

Die Ankündigung erfolgte eine Woche, nachdem das Center seine jährlichen Kennedy Center Honors abgehalten hatte, die in diesem Jahr Kiss, Sylvester Stallone, Gloria Gaynor und George Strait auszeichneten. Die Geehrten posierten kürzlich für ein Foto mit Trump im Oval Office. Die Zeremonie, die Trump selbst moderierte, soll am Dienstag auf CBS ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt werden.

Im Februar, weniger als einen Monat nach seiner zweiten Amtseinführung als Präsident, erklärte Trump sich selbst zum Vorsitzenden des Vorstands des Kennedy Centers. „Ich habe beschlossen, sofort mehrere Personen aus dem Board of Trustees zu entlassen. Darunter den Vorsitzenden, die unsere Vision für ein Goldenes Zeitalter in Kunst und Kultur nicht teilen“, schrieb er im Februar auf seiner eigenen Social-Media-Plattform.

„Wir werden bald einen neuen Vorstand bekannt geben. Mit einem großartigen Vorsitzenden, DONALD J. TRUMP!“ Anschließend entließ er die Präsidentin des Zentrums, Deborah F. Rutter. Und setzte Richard Grenell, einen Trump-Loyalisten, als Interimspräsidenten ein. Mehrere Vorstandsmitglieder traten entweder zurück oder wurden entlassen. Renee Fleming und Ben Folds gehörten zu den Vorstandsmitgliedern, die ihre Posten aufgaben.

Kritik aus dem Inneren

Carri Twigg, ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Kennedy Centers, das von Präsident Joe Biden ernannt worden war, schrieb einen Gastbeitrag für ROLLING STONE. Darin erklärte sie, warum Trumps Übernahme des Kennedy Centers beunruhigend sei. „Wenn Präsident Trump erfolgreich die amerikanische Vorstellungskraft zusammen mit unseren Institutionen vereinnahmt und umformt, werden wir uns ohne die Werkzeuge wiederfinden, die nötig sind, um demokratische Normen zu schützen oder – in einer wahrscheinlichen Realität – wiederherzustellen“, schrieb sie.

„Der Weg nach vorn erfordert, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Nicht nur mit politischen Papieren. Sondern mit überzeugenden kulturellen Erzählungen, die pluralistische Werte verteidigen. … Der Kampf um Amerikas Zukunft wird nicht nur an der Wahlurne gewonnen oder verloren. Sondern auch auf Fernseh- und Handybildschirmen, auf Bühnen, in Konzerthallen und kulturellen Institutionen im ganzen Land.“

Historischer Hintergrund und rechtliche Lage

Die Institution, die ursprünglich als National Cultural Center bekannt werden sollte, wurde 1964, ein Jahr nach der Ermordung des Präsidenten, nach Kennedy benannt. Sie eröffnete 1971 und wurde zur Heimat des National Symphony Orchestra und der Washington National Opera. Die ersten Kennedy Center Honors, mit denen Leistungen in den Künsten gewürdigt werden, fanden 1978 statt.

Im Juli berichtete „NBC News“, dass eine Umbenennung des Kennedy Centers nach Trump gegen das Gesetz verstoßen würde. Ein US-Gesetzestext besagt: „Nach dem 2. Dezember 1983 dürfen in den öffentlichen Bereichen des John F. Kennedy Center for the Performing Arts keine zusätzlichen Denkmäler oder Tafeln mit Denkmalcharakter ausgewiesen oder installiert werden.“ Jede Umbenennung würde die Zustimmung des Kongresses erfordern.