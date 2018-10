Produzentin behauptet: „James Bond“ wird nie von einer Frau verkörpert werden

Dass die Figur des James Bond nicht unbedingt die Sache der Frau unterstützt, ändert nichts daran, dass die Filme um den britischen Geheimagenten große Erfolge feiern.

„Bond ist definitiv ein männlicher Charakter“, äußerte die Filmemacherin. „Er wurde als Mann geschrieben und wird es höchstwahrscheinlich auch bleiben. Und das ist in Ordnung“. Stattdessen schlägt Broccoli vor, die weiblichen Rollen in der Franchise diverser zu gestalten: „Wir müssen männliche Rollen nicht in Frauen umwandeln. Lasst uns einfach mehr weibliche Charaktere erschaffen und die Geschichte zu diesen Frauen passend gestalten.“

James Bond – ein Chauvinist?

Zu der Kritik, dass Bond im Jahr 2018 einem Chauvinisten gleicht, erklärte die Franchise-Chefin, dass das schlicht an dem Zeitalter läge, in dem die Figur erschaffen wurde. „Die Geschichte entstand in den 1950er Jahren, also gibt es einige Aspekte in Bonds DNA, die sich nicht verändern werden“, erklärte die Amerikanerin. Gleichzeitig verteidigte sie die Entwicklung der Serie: „Aber schauen Sie, wie sich die Welt verändert hat. Und ich glaube, dass Bond mitgegangen ist und sich mit den Zeiten verändert hat. (…) Insbesondere die Daniel-Craig-Filme haben verändert, wie Frauen in den Filmen gesehen werden.“

Zuletzt hat das beliebteste britische Serien-Franchise, „Doctor Who“, in seiner neusten Staffel erstmals einen weiblichen Doktor besetzt. Den gesellschaftlichen Raum für eine Top-Spionin gibt es also auf jeden Fall. Trotzdem wird im Jubiläums-Streifen „Bond 25“ nochmal Daniel Craig die Rolle übernehmen.