Barbra Streisand singt auf neuem Album mit Dylan und McCartney

Barbra Streisand setzt ihre Sammlung mit Duetten fort. „The Secret Of Life: Partners, Volume Two“ erscheint am 27. Juni und enthält gemeinsame Songs mit spektakulären Gästen von Bob Dylan bis Paul McCartney und von Mariah Carey bis Ariana Grande.

Am Mittwoch (30. April) veröffentlichte die Sängerin auch gleich einen Vorboten, eine wunderbare Cover-Version von Roberta Flacks „First Time Ever I Saw Your Face“ mit Hozier.

Die weiteren Duett-Partner auf der Platte, der Fortsetzung ihres Albums „Partners“ von 2014, stammen ebenfalls allesamt aus der A-Liga von Pop und Rock: James Taylor, Sting, Sam Smith, Seal, Josh Groban, Tim McGraw und Laufey.

„Sie inspirieren mich auf einzigartige und unterschiedliche Weise“, erklärte Streisand zur Auswahl ihrer Mitstreiter. „Ich bewundere sie alle … und ich hoffe, dass Ihnen das Anhören unserer gemeinsamen Werke genauso viel Freude bereitet wie mir die Aufnahmen mit all meinen wunderbaren Partnern.“

Für sie sei die Zeit im Studio mit all den Musikerinnen und Musikern eine „wahre Freude“ gewesen, heißt es weiter in ihrer Erklärung.

Barbra Streisand: „The Secret Of Life: Partners, Volume Two“ – Tracklist