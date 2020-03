„The Batman“: So sexy sieht das neue Batmobil aus

Das wird Sie auch interessieren





So langsam wird es ernst mit „The Batman“: Nach ersten Bildern von einem Stunt-Test, die uns das neue Batman-Kostüm offenbarten (mit sehr kurzen Öhrchen), gibt Regisseur Matt Reeves nun auch einen Blick auf das kommende Batmobil frei.

Für Batman-Fans spielen solche Details durchaus eine große Rolle, unterscheidet sich der Entwurf für die rollende Kampfmaschine des Dunklen Ritters von Comic zu (Zeichentrick-)Serie zu Kinofilm erheblich.

Robert Pattinson, so viel ist nach dem ersten Twitter-Eindruck klar, bekommt eine wesentlich stromlinienförmigere Variante präsentiert – mit großem, sichtbaren Antriebsmotor und klaren Bat-Kanten. Sehr sexy. Ein bisschen, als wäre es eine Mischung aus einem Porsche und „Knight Rider“-K.I.T.T.

Nähert sich „The Batman“ wieder mehr den DC-Comics?

Reeves teilte auf Twitter drei Bilder des Fahrzeugs und deutete damit auch an, dass sich der neue „Batman“-Film wieder mehr an den Comics orientiert. Gleichwohl unterscheidet sich das Gefährt auch deutlich von Tim Burtons Gothic-Batmobil und dem für viele Anhänger des Fledermausmanns gelungenstem Modell aus der animierten Serie in den 90ern. Insgesamt sieht es auch wesentlich weniger martialisch aus als der Panzer, den Ben Affleck als Batman in „Justice League“ fuhr.

„The Batman“ kommt, wenn es keine Corona-Verzögerungen gibt, am 25. Juni 2021 in die Kinos. Neben Robert Pattinson als Dark Knight werden Colin Farrell als Pinguin, Zoë Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Riddler, Jeffrey Wright als Commissioner Gordon und Andy Serkis als Alfred Pennyworth dabei sein.