Bekam Liam Payne sein „Pink Cocaine“ in einer Seifenbox?

Es gibt neue Hinweise im Todesfall von Liam Payne. Polizisten sollen im Hotelzimmer des kürzlich verstorbenen Sängers eine kleine Seifenbox gefunden haben. Diese könnte erklären, wie er kurz vor seinem Balkonsturz in Buenos Aires an die Droge „Pink Cocaine“ kam.

Dezenter Drogendeal mit Dove-Seifenbox

Laut „TMZ“ behaupten Quellen der Strafverfolgungsbehörden in der argentinischen Hauptstadt, dass ein Hotelangestellter das Gemisch aus Kokain, Crack, Ketamin und Ecstasy in einer Dove-Seifenbox aus Pappe an Payne geliefert habe. Sie sei ebenfalls auf einem angeblich echten Foto eines verwüsteten Tisches mit weißen Pulverresten und Alufolie in seinem Zimmer zu sehen.

Es werde vermutet, dass die Seifenbox als unauffälliges Transportmittel genutzt wurde, um die Substanz heimlich an den ehemaligen One-Direction-Star weiterzugeben. Die Polizei soll sich seit einigen Tagen auf die Angestellten des Hotels CasaSur Palmero konzentrieren. Quellen sagen, dass sie einen bestimmten Mitarbeiter im Visier hätten, der Payne den Drogencocktail gebracht haben soll.

Vater von Liam Payne unterstützt Ermittlungen

Geoff Payne soll zwei Tage nach dem Tod seines Sohnes nach Buenos Aires gereist sein, um dort bei den Ermittlungen zu helfen. Die argentinischen Strafverfolgungsbehörden bestätigten laut „TMZ“, dass Geoff Payne über alle Ergebnisse des Todesermittlungsverfahrens informiert worden sei. Dort besuchte er auch die provisorische Gedenkstätte für den Musiker in der Straße des CasaSur-Palmero-Hotels.

Kate Cassidy wollte Liam Payne im nächsten Jahr heiraten

Liam Paynes Freundin, die Influencerin Kate Cassidy, teilte in einer Abschiedsnachricht auf Instagram mit, dass sie und Payne vorgehabt hätten zu heiraten. Die beiden waren seit 2022 ein Paar. Die 25-Jährige schrieb unter anderem: „Mein Herz ist in einer Weise erschüttert, die ich nicht in Worte fassen kann. Ich wünschte, du könntest sehen, welch großen Einfluss du auf die Welt hattest, auch wenn sie sich im Moment so dunkel anfühlt. Du hast so viel Freude und Positives gebracht – für Millionen von Fans, deine Familie, Freunde und vor allem für mich. Du wirst so unglaublich geliebt.“