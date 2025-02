Ed Sheeran: Polizei zieht ihm beim Singen auf der Straße den Stecker

In den sozialen Medien wurde ein Clip geteilt, in dem der „Thinking Out Loud“-Sänger zu sehen ist, wie er überraschenderweise auf einer Straße im indischen Bengaluru performt. Viele Schaulustige waren bei dem Mini-Gig von Ed Sheeran vor Ort. Doch am Ende gab es weniger Musik zu hören, als erwartet …

Seht hier einen Mitschnitt des Konzerts in Indien:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Spaß hatte jedoch schnell ein Ende: „Wir wollten eigentlich mehr als einen Song spielen, aber wir dürfen nur einen Song spielen. Also ist das hoffentlich genug“, so Sheerans Ansage mit einem Mal. Daraufhin ist ein Polizist zu sehen, der einen Stecker aus der Steckdose zieht und damit das Konzert vorzeitig abbricht.

Hier gibt’s den Show-Abbruch in Videoform:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Erlaubnis oder keine Erlaubnis?

Es ist unklar, ob der Auftritt am Sonntag (9. Februar) improvisiert war, da widersprüchliche Berichte in den sozialen Medien dazu auftauchten. Einerseits ist im Clip Ed Sheeran zu hören, wie er sagt: „An alle: Wir hatten die Erlaubnis, das zu tun. Aber der Polizist hat uns abgeschaltet.“

Andererseits berichtete „Times of India“, dass die Beamten am Ort des Geschehens nichts von Sheerans Identität wussten. Und man fügte hinzu, dass sowohl die „Cubbon Park Police“ als auch die „Church Street Association“ bestritten, dass eine Genehmigung für Ed Sheerans Auftritt erteilt worden war.

Fan-Reaktionen

So mancher Fan hat den Vorfall nicht gut aufgenommen. Wie zum Beispiel eine Person, die unter dem Clip in den Socials kommentierte, dass dieses Vorgehen „abgrundtief peinlich“ sei. Andere jedoch sahen den Witz darin, dass ein Star seiner Größe nicht von Personen im öffentlichen Amt erkannt wurde.

Ed Sheeran auf Europa-Tour

Ed Sheeran befindet sich derzeit auf seiner „Mathematics“-Tour, für die er vorheriges Jahr zusätzliche Termine in Indien, Katar und Bahrain ankündigte. Die Mammut-Tournee begann schon vor drei Jahren, im April 2022 in Dublin. Dieses Jahr wird sie nun aber enden. Sein letzter Auftritt wird Anfang September in Düsseldorf stattfinden. Ab Mai tourt er in Europa.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auftritte in Deutschland

28.06.2025 Stuttgart – MHPArena

29.06.2025 Stuttgart – MHPArena

04.07.2025 Hamburg – Volksparkstadion

05.07.2025 Hamburg – Volksparkstadion

05.09.2025 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

06.09.2025 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

07.09.2025 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

Neue Musik

Fan-Vorfreude auf neue Musik hat Ed Sheeran auch schon geliefert, als er meinte, dass sein nächstes Album bereits fertiggestellt ist. Diesmal wird er eigenen Angaben zufolge wohl „wieder in die große Popmusik einsteigen“.