Ein dazugehöriges Musikvideo soll bald veröffentlicht werden, ebenso ein Konzertfilm ihrer „24 Karat Gold“-Tour und ein Live-Album, das am 30. Oktober erscheint.

Stevie Nicks stellt eine neue Single vor: „Show Them The Way“ markiert ihre erste Veröffentlichung seit dem 2014 erschienenem „24 Karat Gold: Songs from the Vault“ und wurde von Greg Kurstin produziert. Als Schlagzeuger darauf zu hören ist Dave Grohl. Hört hier „Show Them The Way“: https://www.youtube.com/watch?v=U74L8TbHsoY&feature=emb_title https://www.youtube.com/watch?v=iREcpbvUEpY&feature=emb_title In einem Interview mit Associated Press erklärte Nicks, dass der Songs auf einem Traum aus dem Jahr 2008 basiert. Darin spielt sie auf einer politischen Benefizveranstaltung, die von Dr. Martin Luther King Jr., John Lennon, John Lewis, John F. Kennedy und Bobby Kennedy besucht wird. Ein dazugehöriges Musikvideo soll bald veröffentlicht werden, ebenso…