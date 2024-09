Selena Gomez kann keine Kinder bekommen: „Leben des Babys wäre gefährdet“

Selena Gomez hat offenbart, dass sie aufgrund gesundheitlicher Probleme keine eigenen Kinder austragen kann. In einem Interview sprach die Sängerin und Schauspielerin darüber, wie schwer es für sie war, diese Nachricht zu verarbeiten.

Auf die Erkenntnis folgte Trauer

„Ich habe noch nie darüber gesprochen, aber leider kann ich keine eigenen Kinder austragen“, so Gomez im Interview mit der „Vanity Fair“. Sie fügte hinzu, dass ihre medizinischen Probleme sowohl ihr Leben als auch das eines Babys gefährden würden. Diese Erkenntnis führte bei ihr zu einer Phase der Trauer, doch die 32-Jährige hat mittlerweile alternative Wege gefunden, um ihren Kinderwunsch zu erfüllen.

Bereits 2017 musste sich Gomez einer Nierentransplantation unterziehen, die im Zusammenhang mit ihrer Lupus-Erkrankung stand. Lupus ist eine chronische Autoimmunkrankheit, bei der das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Die langfristigen gesundheitlichen Folgen und die Medikamente, die sie seitdem einnehmen muss, schließen eine sichere Schwangerschaft aus.

Neben Lupus hat Gomez in der Vergangenheit auch offen über ihre bipolare Störung gesprochen, die ebenfalls Einfluss auf ihre gesundheitlichen Entscheidungen hat. Schon 2022 äußerte sie gegenüber „Rolling Stone“, dass ihre Medikamente eine Schwangerschaft riskant machen würden.

Alternative Wege zur Mutterschaft schaffen Hoffnung

Trotz dieser gesundheitlichen Herausforderungen bleibt Gomez entschlossen, Mutter zu werden. Sie erwägt nun, entweder eine Leihmutterschaft oder Adoption in Anspruch zu nehmen. „Es ist nicht unbedingt so, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagte sie im Interview. „Aber ich empfinde es als Segen, dass es andere Möglichkeiten gibt, Mutter zu werden. Ich bin einer dieser Menschen, die unbedingt Kinder haben wollen.“

Gomez betonte außerdem, dass sie gespannt auf ihre zukünftige Reise als Mutter sei, auch wenn dieser Weg anders aussehen werde, als sie es ursprünglich geplant hatte. „Letztendlich wird es mein Baby sein, egal wie“, so Gomez.

Das Schaffen und Wirken der Selena Gomez

Wenn Selena Gomez nicht gerade für die Serie „Only Murders in the Building“ oder auch den Musicalfilm „Emilia Pérez“ schauspielert, hat sie mit ihrer Kosmetikmarke „Rare Beauty“ zu tun – diese hat sie jetzt in die Liga der Milliardär:innen katapultiert. Laut Schätzungen von „Bloomberg“ beträgt ihr Vermögen etwa 1,3 Milliarden US-Dollar, wobei der Großteil davon aus den Einnahmen ihrer Beauty-Linie stammt. Mit über 400 Millionen Followern auf Instagram gehört sie außerdem zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt.