Bericht: Hegseth hat ohne Genehmigung Militärhilfe für Ukraine abgelehnt

Pete Hegseth hat in seiner Rolle als Verteidigungsminister bereits einen vorhersehbaren Mangel an Kompetenz an den Tag gelegt. Aber es ist nicht nur die schlampige Nutzung von Signal-Chats , die das Weiße Haus dazu gezwungen hat, für ihn Schadensbegrenzung zu betreiben. Laut einem Bericht von Reuters vom Dienstag hat Hegseth zu Beginn seiner Amtszeit ohne direkten Befehl von Präsident Donald Trump die Militärhilfe für die Ukraine gestrichen.

Elf Waffenlieferungen gestoppt: TRANSCOM reagiert auf Hegseths Entscheidung

Die Aussetzung, die Hegseth nur wenige Tage nach Trumps Amtseinführung angeordnet hatte, führte dazu, dass das US-Transportkommando (TRANSCOM) elf Flüge mit Waffen und Artillerie in die Ukraine stoppte. Ukrainische und polnische Beamte wandten sich an das Weiße Haus wandten, um zu fragen, was los sei. Laut Reuters waren Beamte im Pentagon , im Außenministerium und im Büro des Präsidenten nicht darüber informiert, dass eine solche Aussetzung angeordnet worden war.

Reaktionen aus dem Weißen Haus, Pentagon und Außenministerium

Von Reuters eingesehene Unterlagen zeichnen ein verunsicherndes Bild. Hegseth habe demnahc kurz nach einer Sitzung im Oval Office, in der die Kürzung der Militärhilfe für die Ukraine diskutiert, aber nicht beschlossen wurde, mündlich angeordnet, die Waffenlieferungen zu stoppen. Die Anweisung wurde schnell wieder rückgängig gemacht. Und bis jetzt wurde der Vorfall effektiv vertuscht.

Eigenmächtiges Handeln ohne Anweisung des Präsidenten

Das Weiße Haus behauptete, Hegseth habe eine Anweisung von Trump befolgt, die mit der damaligen Politik der Regierung gegenüber der Ukraine im Einklang stand. Aber andere Quellen, die mit Reuters sprachen und über den Hergang der Ereignisse informiert waren, sagten, dass US-Sicherheitsbeamte und andere, die normalerweise an einer solchen Entscheidung beteiligt wären, keine Ahnung hatten, dass der Befehl erteilt worden war.

Nutzung der Signal-App durch Pete Hegseth sorgt für Sicherheitsbedenken

Dies ist ein weiterer Fall, in dem schlampige Kommunikationsprobleme – entweder durch Übermaß oder durch Fehlen – den Verteidigungsminister und die Regierung in Verlegenheit gebracht haben. Hegseth war bereits in Schwierigkeiten geraten, nachdem bekannt wurde, dass er in zwei Signal-Gruppenchats sensible Angriffspläne gegen Houthi-Rebellen im Jemen weitergegeben hatte. Laut einem Bericht der Wall Street Journal vom Montag hat Hegseth Signal – das vom Pentagon nur für extrem eingeschränkte, nicht klassifizierte Kommunikation zugelassen ist – viel umfangreicher genutzt als bisher bekannt.

Sensible Informationen in ungesicherten Signal-Chats weitergegeben

Quellen, die mit dem WSJ gesprochen haben, sagen, dass der Verteidigungsminister über ein Dutzend Signal-Chats geführt hat, um alle möglichen Themen der Verteidigungspolitik mit relevanten Parteien zu besprechen. Darunter Vertreter ausländischer Regierungen und Partnerländer. Den Quellen zufolge hat Hegseth Signal verwendet, um potenziell sensible Informationen sowohl auf seinem privaten Telefon als auch über ungesicherte Leitungen im Pentagon zu besprechen.

Hegseths Mitarbeiter Ricky Buria als Quelle für sicherheitsrelevante Inhalte

In anderen Fällen ist es Marine-Oberst Ricky Buria – ein Mitarbeiter von Hegseth –, der in dessen Namen Informationen in Hegseths Signal-Chats veröffentlicht. Buria war laut den Quellen die Person, die in einem Chat mit Hegseths Frau und seinem Bruder Luftangriffspläne gegen die Houthis vorgeschlagen hat.

Kritik an Hegseths Kommunikationsverhalten im Pentagon

Das Verteidigungsministerium hat enorme Summen in die Schaffung sicherer interner und externer Kommunikationsnetze investiert, um sich vor absichtlichen und versehentlichen Informationslecks oder regelrechtem Hacking und Spionage zu schützen. Hegseth scheint jedoch die Bequemlichkeit einer Drittanbieter-Anwendung zu bevorzugen. Mitarbeiter und andere Personen, denen der Minister über Signal Nachrichten schickt, berichteten dem WSJ, dass sie manchmal gezwungen sind, ihren Schreibtisch zu verlassen. Und im Pentagon nach einem Ort zu suchen, an dem sie genügend Mobilfunkempfang haben, um auf die Anwendung zu reagieren.

Reduktion der Vier-Sterne-Generäle und Admiräle um 20 Prozent

Solange Hegseth an der Spitze steht, wird das Pentagon weiterhin in einem Zustand der Unsicherheit existieren. Am Montag ordnete der Verteidigungsminister an, die Zahl der Vier-Sterne-Generäle und Admirale im Militär um 20 Prozent zu reduzieren.

Misstrauen im US-Senat: Jack Reed fordert Erklärungen vor dem Streitkräfteausschuss

„Minister Hegseth hat seine Bereitschaft gezeigt, Militärführer ohne Grund zu entlassen. Und ich werde die Gründe für diese Pläne skeptisch betrachten. Bis er sie vor dem Streitkräfteausschuss erklärt“, sagte NBC News der demokratische Senator Jack Reed (R.I.). Der ranghöchste Demokrat im Streitkräfteausschuss des Senats.

Donald Trumps Rückendeckung für Pete Hegseth trotz anhaltender Skandale