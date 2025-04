Warum man Pete Hegseth niemals das Militär hätte anvertrauen dürfen

Pete Hegseth erhielt gerade einmal genug Stimmen, um die Bestätigung als Verteidigungsminister von Donald Trump zu erhalten. Drei Republikaner widersetzten sich sogar dem Präsidenten ihrer eigenen Partei, um ihn abzulehnen. Eine von ihnen, Senatorin Lisa Murkowski (R-Alaska), führte „Vorwürfe der finanziellen Misswirtschaft und Probleme mit der von ihm geförderten Arbeitskultur“ an. Ein anderer, Senator Mitch McConnell (R-Ky.), sagte, Hegseth habe „nicht nachgewiesen“, dass er „fast 3 Millionen Militärangehörige und Zivilisten sowie ein Jahresbudget von fast 1 Billion Dollar verwalten“ könne.

Es hat nicht lange gedauert, bis Hegseth ihnen – zusammen mit allen demokratischen Senatoren und den unzähligen anderen, die vor seiner Übernahme des Pentagons gewarnt hatten – Recht gegeben hat.

Die New York Times berichtete am Sonntag, dass Hegseth in einem zweiten ungesicherten Signal-Gruppenchat Angriffspläne geteilt habe. Nachdem im vergangenen Monat bekannt geworden war, dass er in einer Signal-Chatgruppe, der auch ein Journalist angehörte, Pläne für einen Angriff auf Houthi-Kämpfer im Jemen geteilt hatte. An dem zweiten Chat nahmen auch Hegseths Frau, sein Bruder und sein persönlicher Anwalt teil. Was die Leichtfertigkeit des ehemaligen Fox-News-Moderators im Umgang mit hochsensiblen Informationen unterstreicht.

„Es war ein Monat des totalen Chaos im Pentagon“

Die Nachricht kam nach einer turbulenten Woche im Pentagon, in der Hegseth drei hochrangige Beamte entlassen hatte. Angeblich wegen einer internen Untersuchung wegen Informationslecks. Obwohl die Beamten verwirrt schienen, was genau passiert war. „Wir wissen immer noch nicht, was genau gegen uns ermittelt wurde. Ob noch ermittelt wird. Oder ob es überhaupt eine echte Untersuchung wegen ‚Informationslecks‘ gab“, schrieben sie in einer gemeinsamen Erklärung am Freitagabend. Und fügten hinzu, dass sie trotz dieser ‚unzumutbaren‘ Erfahrung Trumps Pläne für das Pentagon weiterhin unterstützen werden.

John Ullyot, der letzte Woche als Sprecher des Pentagon zurückgetreten war, fasste die Turbulenzen am Sonntag in einem Kommentar für Politico zusammen. „Es war ein Monat des totalen Chaos im Pentagon“, begann der Artikel. „Von der Weitergabe sensibler Einsatzpläne bis hin zu Massenentlassungen. Die Dysfunktionalität ist nun eine große Ablenkung für den Präsidenten, der von seinen hochrangigen Führungskräften Besseres verdient.“

Ullyot kritisierte die Entlassungen der Woche scharf. Er bezeichnete die Säuberungsaktion als „seltsam und verwirrend“. Er ging detailliert auf Hegeths „schreckliche Krisenkommunikation“ nach dem ersten Signal-Skandal ein. Und prognostizierte, dass „viele aus dem engsten Kreis des Ministers still applaudieren werden“, sollte Trump beschließen, ihn zur Verantwortung zu ziehen. Ullyot sagte außerdem voraus, dass das Drama so schnell nicht vorbei sein werde. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass in Kürze weitere Bomben platzen werden. Und diese Woche werden noch größere Enthüllungen folgen, wie wichtige Pentagon-Reporter aus vertraulichen Quellen erfahren haben.“

„Der Präsident steht voll und ganz hinter Minister Hegseth“

Donald Trump Jr. reagierte auf den Kommentar, der viel Lob für Trump und seine Agenda enthielt, indem er am Montag schrieb , dass Ullyot „offiziell aus unserer Bewegung verbannt“ sei.

Auch das Weiße Haus eilte Hegseth zu Hilfe. „Der Präsident steht voll und ganz hinter Minister Hegseth, der bei der Leitung des Pentagon hervorragende Arbeit leistet“, erklärte Pressesprecherin Karoline Leavitt gegenüber Fox & Friends am Montag. „Das passiert, wenn das gesamte Pentagon gegen einen arbeitet. Und sich gegen die monumentalen Veränderungen stellt, die man umsetzen will.“

Hegseth gab den Medien die Schuld, als er am Montag bei der Ostereiersuche im Weißen Haus mit Reportern sprach. „Was für eine große Überraschung, dass ein paar Informanten gefeuert werden und plötzlich eine Reihe von Verleumdungskampagnen aus denselben Medien kommen, die auch die Russland-Lüge verbreitet haben“, sagte er während einer wilden Tirade . „Das ist es, was die Medien tun. Sie nehmen anonyme Quellen von verärgerten ehemaligen Mitarbeitern. Und versuchen, Menschen zu diffamieren und ihren Ruf zu ruinieren. Das wird bei mir nicht funktionieren.“

„Hoaxster. Diese Gruppe hier. Voller Hoaxster.“

Hegseth deutete dann auf die Kinder, die hinter ihm standen. „Dafür tun wir das“, sagte er. „Für diese Kinder hier. Deshalb kämpfen wir gegen die Fake-News-Medien. Deshalb kämpfen wir gegen die Demokraten, die alles niederbrennen. Deshalb kämpfen wir gegen die Hoaxster.“ Er begann, auf die Medien zu zeigen, die ihm Fragen stellten. „Hoaxster. Diese Gruppe hier. Voller Hoaxster.“

Es war das erste Mal, dass Hegseth sich ausführlich zu den Turbulenzen der vergangenen Woche im Pentagon äußerte. Das Democratic National Committee schrieb am Sonntagabend auf X, dass Hegseth „gehen muss“. Woraufhin er antwortete : „Eure Agenda besteht aus Illegalen, Transsexuellen und DEI. All das ist im Verteidigungsministerium nicht mehr erlaubt.“

Die DEI-Karte ist so ziemlich das Einzige, was Hegseth noch ausspielen kann. Da immer deutlicher wird, dass er sich übernommen hat.