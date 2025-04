Pete Hegseth baut angeblich ein Make-up-Studio im Pentagon

Die Trump-Regierung behauptet, dass sie Milliarden und Abermilliarden von Steuergeldern einspart, indem sie alle möglichen Bundesbehörden aushöhlt. Zehntausende von Mitarbeitern entlässt. Und wichtige Dienstleistungen für die Amerikaner kürzt. Seien Sie versichert, dass all diese Steuerersparnisse für produktive, nützliche Projekte für die Bürger ausgegeben werden. Wie zum Beispiel ein Make-up-Studio für den Verteidigungsminister und ehemaligen Fox News -Moderator Pete Hegseth .

Laut einem Bericht von CBS News vom Mittwoch hat Hegseth das Pentagon angewiesen, einen Raum in der Nähe des Presseraums des Gebäudes als Make-up-Studio umzubauen. Um sich auf Fernsehauftritte und Pressekonferenzen vorzubereiten. Die Renovierung sollte angeblich 40.000 Dollar kosten. Sie wurde aber gekürzt. Laut CBS kostete sie dennoch „mehrere tausend Dollar“.

„Änderungen und Modernisierungen im Presseraum des Pentagon sind nichts Neues und finden routinemäßig bei Regierungswechseln statt“, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums gegenüber CBS. Ein Verteidigungsbeamter teilte CBS mit, dass Hegseth sich selbst schminkt und keinen Maskenbildner bezahlt.

Hegseth: „Keine Sozialtechnik mehr – volle Konzentration auf Kriegsführung“

Am Mittwoch erklärte Hegseth gegenüber der Presse , dass das Militär mit ‚Woke-Bullshit‘ fertig sei. Und er sich ‚voll und ganz auf unsere Mission der Kriegsführung konzentriere‘.

„Keine Sozialtechnik mehr. Auch keine Klimawandel-Verehrung mehr. Keine elektrischen Panzer mehr. Keine Geschlechterverwirrung mehr. Und keine Pronomen mehr. Keine Ausreden mehr. Keine Quoten mehr“, sagte Hegseth.

Denn wie könnte Hegseth das Militär zu einem elitären Standard der Tödlichkeit führen. Ohne sicherzustellen, dass jeder die richtige Grundlage mitbringt?

Skandale und Sicherheitsverstöße: Hegseths Amtszeit unter der Lupe

Hegseths bislang kurze Amtszeit als Verteidigungsminister war geprägt von einem umstrittenen Bestätigungsverfahren und einer Reihe von Skandalen im Zusammenhang mit seinem unsachgemäßen Umgang mit sensiblen Angriffsplänen des Verteidigungsministeriums.

Anfang dieser Woche sagte Hegseth in einer Fernsehsendung auf Fox News, dass er sensible Luftangriffspläne gegen Houthi-Rebellen im Jemen in ungesicherten Signal-Gruppenchats geteilt habe. Unter anderem zu Zwecken der „Medienkoordination“. Die Zeitung „The New York Times“ berichtete am Sonntag, dass Hegseth die Pläne in einem Chat geteilt habe, an dem sein Bruder und Berater des Heimatschutzministeriums, Phil Hegseth, sein persönlicher Anwalt und seine Frau Jennifer Rauchet, die für Hegseths ehemaligen Arbeitgeber Fox News arbeitet, beteiligt waren.

Wiederholte Sicherheitslecks untergraben Vertrauen ins Verteidigungsministerium

Dies ist bereits der zweite Fall, in dem Hegseth Angriffspläne in einem Chat geteilt hat. Das erste Mal tat er dies, als er dieselben Pläne an hochrangige Mitglieder von Trumps Kabinett weitergab. Und auch an den Herausgeber des Atlantic, Jeffrey Goldberg, der versehentlich in den Chat hinzugefügt worden war.

Angriff auf Medien: Hegseth sieht Verschwörung gegen Trump

Was Hegseth an Kompetenz fehlt, macht er durch seinen Fernsehstil wett, der die Obsession des Präsidenten für Regierungsführung durch Öffentlichkeitsarbeit anspricht. Während Hegseth daran arbeitet, die Last seiner eigenen Fehler abzuschütteln, besteht seine Hauptstrategie darin, Trump direkt über Fernsehinterviews anzusprechen. Der Verteidigungsminister beschuldigte die Medien und ehemalige Pentagon-Mitarbeiter, eine Verleumdungskampagne gegen ihn zu orchestrieren, um „Präsident Trump zu schaden“, während eines Interviews bei Fox & Friends.

Styling-Studio als Symbol für Prioritätenverschiebung im Verteidigungsministerium

Trump und das Weiße Haus haben betont, dass Hegseths Job sicher sei. Aber angesichts seiner Rücksichtslosigkeit und der allgemeinen Dysfunktionalität, die seit seinem Amtsantritt im Pentagon herrscht, sind sich nicht alle so sicher. Laut einem Bericht vom Montag von NPR prüft das Weiße Haus Optionen, um Hegseth zu ersetzen. Das Weiße Haus hat dies umgehend dementiert, Aber wer weiß, ob Hegseth überhaupt noch lange genug im Amt sein wird, um sein neues Styling-Studio zu nutzen.