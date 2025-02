Grammy-Gewinn der Rolling Stones von ihrem Produzenten leidenschaftlich verteidigt

Der Produzent und Songwriter Andrew Watt wechselte von der Popwelt ins Studio, wo er mit seinen Rockhelden zusammenarbeitete. Von den Rolling Stones bis hin zu Pearl Jam . Jetzt ist er als ausführender Produzent von Lady Gagas neuem Album Mayhem wieder im Zentrum des Pop. Seine Karriere erreicht derzeit neue Höhen. Mit einem Grammy-Gewinn für die Stones‘ Hackney Diamonds, einer Oscar-Nominierung für einen Titel mit Elton John und Brandi Carlile (die ein von Watt produziertes Doppelalbum auf den Markt bringen werden). Und einer langen Nummer-eins-Platzierung für Gagas und Bruno Mars‘ „Die With A Smile“.

„Nennt mir eine andere Band in der Geschichte, die in ihren Achtzigern ein so gutes Album gemacht hat, mit diesem Niveau an Songwriting und dieser Performance“

In der neuen Folge von Rolling Stone Music Now gewährt Watt Einblicke in seine Arbeit mit diesen Superstars. Um die gesamte Folge zu hören, gehen Sie hier zum Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, hören Sie sie auf Apple Podcasts oder Spotify oder drücken Sie einfach oben auf „Play“. Hier sind einige Höhepunkte aus dem Gespräch:

Watt verteidigte leidenschaftlich den jüngsten Grammy-Gewinn der Stones gegen Online-Beschwerden, dass jüngere Rockbands benachteiligt würden. „Sie sind in ihren Achtzigern“, sagt Watt. „Sie sind 82 und 83 Jahre alt. Nennt mir eine andere Band in der Geschichte, die in ihren Achtzigern ein so gutes Album gemacht hat, mit diesem Niveau an Songwriting und dieser Performance. Scheiß auf die Produktion. Ich drücke auf Aufnahme. Wisst ihr, was ich meine? Und ich achte darauf, dass es gut klingt. Sie spielen, singen, schreiben, geben alles. Sie können mir keine andere Band nennen, die in ihren 80ern jemals ein so gutes Album gemacht hat. Und der Grund, warum Sie mir das nicht sagen können, ist, dass Rock ’n‘ Roll noch nicht so alt ist! Es gibt einem Vertrauen in die Menschheit, in das, wozu ein Mensch fähig sein könnte.“

Watt sieht in der zunehmenden Verbreitung von KI einen Trend, der die Popmusik wieder in Richtung menschlicher Darbietungen lenkt. „Es ist kein Zufall, dass parallel zu all diesen Live-Instrumenten die KI auf dem Vormarsch ist“, sagt er. „Die Leute denken sich: Okay, Computer werden so gut, dass sie auch diese anderen Dinge erledigen können. Was ist das Realste, Roheste, das sie nicht können?“

Noch mehr Songs von „Hackney Diamonds“

Es gibt noch viele übrig gebliebene Songs aus den Hackney Diamonds Sessions, und Watt möchte, dass die Stones sie fertigstellen. „Es war eine produktive Zeit für die Band. Bei diesen Sessions hatten sie Material aus 18 Jahren angesammelt“, sagt Watt. „Es gab so viel zu durchforsten. Und es gab anfangs so viel, aus dem man auswählen konnte. Und dann kamen neue Songs hinzu, weil alle in Fahrt waren und irgendwie im Rausch. Also haben wir mehr aufgenommen, als auf das Album gepasst hat. Es gibt noch mehr Material. Ich kann nicht sagen, ob es passieren wird oder nicht. Es liegt an ihnen, aber es wäre toll. Warum nicht das Material fertigstellen, wissen Sie?“

Gagas Single „Abracadabra“ entstand spontan. „Sie hörte einfach sofort etwas. Schnappte sich das Mikrofon und begann, im Raum zu improvisieren“, sagt Watt. „Sobald es diese Art von Anfang gibt, rennt sie immer zum Klavier. Weil dann ein Lied daraus wird. Und dann kommen die Akkorde und es gibt diesen verrückten, lustigen Synthesizer-Teil und dann, wohin kann es gehen. Sobald man die Akkorde für die anderen Teile gefunden hat, nehmen wir das auf anderen Synthesizern auf. Man rennt ständig zwischen dem Kontrollraum und dem Live-Raum, dem Kontrollraum und dem Live-Raum hin und her.“

Die Entstehung von „Die With a Smile“ war so oldschool wie nur möglich. „Es war ein wirklich langer Tag und eine lange Nacht“, sagt Watt. „Bruno war mit [Produzent/Songwriter] James Fauntleroy dort. Und sie haben einfach angefangen, zusammen zu spielen. Gaga schrieb alle Akkorde und alle wechselnden Bassnoten auf, damit sie wusste, was sie spielen würde. Bruno spielte Gitarre. Und sie begannen einfach, den Song gemeinsam zu zerlegen. Sangen wirklich zusammen und arrangierten ihre Harmonien organisch. Alles in diesem Song ist live. Live-Schlagzeug, Live-Bass, Live-Gitarren, Live-Gesang. Hören Sie ihnen beim Singen zu. Es ist roh.“

Ozzy freut sich sehr auf dieses Konzert

Das bevorstehende letzte Ozzy Osbourne-Konzert wird „eine Unmenge an Überraschungen“ bieten, sagt Watt. „Ich weiß nur, dass ich gebeten wurde, bei einer Reihe von Dingen zu spielen, die sie zusammengestellt haben. Ozzy freut sich sehr auf dieses Konzert. Jedes Mal, wenn man ihm ein Ziel vorgibt, das er erreichen oder herausfordern soll, wird er es tun.“

Watt hat zwischen seinen anderen Projekten heimlich mit Paul McCartney aufgenommen. „Er ist wie mein Professor, Professor Paul“, sagt Watt. „Wir haben in den letzten Jahren in kleinen Zeitabschnitten an verschiedenen Dingen gearbeitet. Er hat mir auch geholfen, den Deal für den Auftritt mit den Stones abzuschließen.“