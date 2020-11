Axl Rose hat nie einen Hehl aus seiner politischen Einstellung gemacht. Via Twitter ruft er zum Wählen auf, feuert jedoch nur indirekt gegen Präsident Donald Trump.

Guns N’Roses-Sänger Axl Rose rief die amerikanische Bevölkerung kurz vor den Präsidentschaftswahlen auf: „vote for a better world“. Via Twitter postete der Sänger am Dienstag (2. November) seine Forderung, Amerikaner sollten ihre demokratische Pflicht ausüben, eine Seite wählen und ein Zeichen setzen. https://twitter.com/axlrose/status/1323463204123545601 Axl Rose bedrängt die Bevölkerung in Großbuchstaben, wählen zu gehen für jene, die gekämpft, gelitten haben und gestorben sind, um das Wahlrecht zu erhalten. Und wenn es hilft mit dem Wissen, dass es Menschen gäbe, die hoffen, beten, und alles dafür tun würden, um mit allem davon zu kommen. Eine Spitze gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump? Seit…