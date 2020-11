Axl Rose von Guns N’Roses gibt eine Wahlempfehlung

Stevie Wonder spricht sich in einem ausführlichen Video-Statement darüber aus, was viele Menschen in den USA derzeit frustriert.

Stevie Wonder hat ein ausführliches Video-Statement veröffentlicht, in dem der Musiker gleich mehrere heikle Themen anspricht, die derzeit die USA bewegen. Er kommentiert darin den Tod von Breonna Taylor, für den die verantwortlichen Polizisten nach wie vor nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind. Zudem äußert er sich zu Donald Trump und den „Black Lives Matter“-Protesten. „Man spürt, dass Musik in dem Thema ist und irgendwie klingt sie falsch. Auch wenn du kein Musiker bist, kannst du hören, dass da etwas nicht stimmt“, so der Künstler. „Hörst du, dass unser Leben gerade nicht richtig gestimmt klingt? Dass unsere Realität aus dem…