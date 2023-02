Bildband „Depeche Mode by Anton Corbijn“ geht stark reduziert in die 2. Auflage

Dave Gahan von Depeche Mode live in Las Vegas, NV. 30. September2017 (Photo by Gabe Ginsberg/Getty Images)

Der niederländische Fotograf und Regisseur Anton Corbijn und die britische Synthie-Pop- und New-Wave-Gruppe Depeche Mode arbeiten seit 1981 regelmäßig zusammen. 2020 kam ein limitierter Bildband mit Bildern von 1981 bis 2018 heraus, der nun neu aufgelegt wurde.

Auf über 500 Bildern erhält man zum Teil private Eindrücke der Band mit teils handschriftlichen Anmerkungen des Fotografen. Derzeit ist der Band stark reduziert auf der Seite des TASCHEN-Verlages zu erwerben, wie der Facebook-Seite von „Depeche Mode Monument“ zu entnehmen ist.

Corbijn drehte 1986 zu „A Question Of Time“ erstmals ein Depeche-Mode-Musikvideo. Es folgten weitere Videos und darüber hinaus gestaltete er das Bühnendesign, Cover und Schriftzüge und ist für zahlreiche Fotografien verantwortlich. Als Artdirector prägte er maßgeblich die Ästhetik und Popularität der Band.

Depeche Mode feierte 1981 ihren Durchbruch, unter anderem mit „Just Can’t Get Enough“ auf der Platte „Speak And Spell“. Im November 2022 erschien ihr Singles-Boxset zu „Playing the Angel“, ihr aktuelles Album „Spirit“ kam 2017 heraus. Dessen Nachfolger „Memento Mori“ soll im März 2023 erscheinen. Von Mai bis Juli dieses Jahres folgt eine Welt-Tournee. Am 7. und 9. Juli spielen sie im Olympiastadion in Berlin.