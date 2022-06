Billie Eilish live in Bonn im Stream hören

Billie Eilish spielte am 1. Juni 2022 im Telekom Forum in Bonn eine Akustik-Show. Dabei teilte sie sich die Bühne mit ihrem Bruder Finneas vor lediglich 2000 Fans. Nun steht das Konzert im Stream zum Abruf bereit.

Wer nicht das Vergnügen hatte, in Bonn live vor Ort zu ein, kann sich nun die Show im Stream anschauen. Das Video gibt es am Ende des Artikels oder auf dem YouTube-Channel von Telekom Electronic Beats

Ulrich Klenke, Markenchef der Deutschen Telekom, zeigte sich nach dem Auftritt von Billie Eilish glücklich:

„Das Konzert knüpft an unsere Initiativen mit der Künstlerin bei What We Do Next und Futureproof an. Billie inspiriert junge Menschen, neue Wege zu gehen. Das Konzert hat noch einmal gezeigt: Im gemeinsamen Austausch entsteht Großes. Diesen Weg wollen wir mit den Telekom Electronic Beats als internationaler Musikplattform fortsetzen.“